Kolstad skuffet i sesongåpningen. Her fra en treningskamp i august.

Skuffelse for Kolstad: Spilte uavgjort mot ØIF Arendal i eliteserieåpningen i håndball

Sander Sagosen fikk redebuten sin for Kolstad i Eliteserien i håndball lørdag. Der endte det med skuffende 33–33 mot ØIF Arendal.

NTB

Hardtsatsende Kolstad har alt å forsvare i årets eliteseriesesong. Med blant annet Sagosen tilbake på laget, er de favoritter til å beholde det som er av sølvtøy.

Fjorårets nier i serien holdt tritt med den forsvarende mesteren i serieåpningen, og det sto 16-14 til pause. Etter hvilen stakk imidlertid hjemmelaget ifra.

Kolstad fikk etter hvert fem måls margin ned til Arendal, men sørlendingene knappet innpå på slutten. Kampen ble avgjort i siste sekund da Dagur Gautason satte inn utligningen via straffekast.

Kampen var Sagosens første i sitt andre opphold i klubben. Også Gøran S. Johannesen og Magnus Abelvik har ankommet klubben som trenes av tidligere landslagssjef Christian Berge.

Det har samtidig stormet rundt Kolstad etter at det i sommer ble kjent at klubben hadde økonomiske problemer og måtte kutte i lønningene. Kolstads sponsorinntekter var lavere enn først antatt, og det fikk Det europeiske håndballforbundet (EHF) til å kreve dokumentasjon på at klubben har midlene til å delta i mesterligaen kommende sesong.

Trondheim-klubben har likevel fått klarsignal til å spille på øverste europeiske nivå. Første kamp i mesterligaen går mot nordmakedonske RK Pelister 13. september.

Trondheim-laget spiller borte mot Bergen i neste runde av Eliteserien. Arendal tar på sin side imot Halden på hjemmebane.