KNUSENDE: Kari Brattset førte an da Norge satte Danmark og Sandra Toft på plass. Hun ble toppscorer med syv mål. Foto: BO AMSTRUP / RITZAU SCANPIX

Norge valset over Danmark: – Jeg er mektig imponert

(Danmark-Norge 21–28) Etter ni måneder uten landskamper er håndballjentene tilbake med et brak. Danmark ble knust på egen hjemmebane.

For mindre enn 10 minutter siden

Stine Bredal Oftedal & co. feide over vertene fra start i Horsens. Etter 23 minutter sto det 15–5 til Norge etter en perfekt start på kampen

– En vanvittig omgang. Jeg er mektig imponert, sa Gro Hammerseng-Edin i TV 2s håndballstudio.

– Det var en fornøyelse, sier landslagstrener Thorir Hergeirsson

les også I kveld spiller Nora Mørk landskamp igjen: – Vært motivasjonen hele veien

Nora Mørk var tilbake som Norges ess i angrep. Hun fortsatte storspillet fra de siste kampene for Vipers. I sin første landskamp på 16 måneder satte hun fart på det norske angrepsspillet fra start sammen med Bredal Oftedal, Veronica Kristiansen og strekspiller Kari Brattset Dale. Sistnevnte scoret fem mål i kampens første tredjedel .

Hun ble toppscorer med syv, mens Bredal Oftedal satte inn seks.

VG-børsen Silje Solberg 9 (17 redninger/32 skudd) Emily Stang Sando 5 (3 redninger/9 skudd) Vis mer

Bakover fungerte det også svært godt med Marit Malm Frafjord tilbake for første gang siden EM-finalen i 2016. Sammen med Brattset Dale utgjorde hun et midtforsvar det luktet klasse av. Men aller mest imponerte målvakt Silje Solberg. Hun reddet 16 av 23 danske skudd før pause – prosenten var på skyhøye 69.

I tillegg var hun glimrende til å sette i gang kontringer.

– Hun har stått med en vanvittig autoritet, mente Gro Hammerseng-Edin.

Norge har etter VM-sølvet i 2017 vært rammet av skader og blitt nummer fire både i EM og VM. Nå venter EM i Norge og Danmark i desember. Håndballjentene skal spille hele mesterskapet i Trondheim.

HELT SJEF: Danmark hang ikke med da Stine Bredal Oftedal satte fart. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Prestasjonene falt da Thorir Hergeirsson byttet hele laget – minus Solberg – i slutten av 1. omgang. Men etter pause var Bredal Oftedal og den beste rekken tilbake på banen. Kapteinen satte voldsom fart i kontringene og fikk, som så ofte før, med seg Camilla Herrem på fartsfesten.

Henny Reistad spilte omgangen fra start sammen med Mørk og Bredal Oftedal bak på banen. Hun svarte opp med kampens fineste scoring. En flyver nøyaktig spilt opp av Mørk.

les også Marta Tomac om kjønnsgapet: – Det er trist

Alt fungerte ikke helt topp. Veronica Kristiansen scoret for eksempel ikke før på sitt syvende skudd. Kampen ble for hennes del var preget av for mye vilje etter at hun mistet fjorårets EM. Men Mjøndalen-jenta har hatt en god høst i Györ, ga seg aldri og avsluttet kampen bra.

Avslutningen av kampen var heller ikke strålende, men Norge kunne gå av med en syvmålsseier etter å ha ledet med 12 på det meste.

Danmark har ikke slått Norge på 11 kamper siden 2014. Jesper Jensen er ny trener. Han er til daglig trener for fire norske landslagsspillere i Esbjerg.

Norge fortsetter Golden League mot Frankrike lørdag og Montenegro søndag.

Publisert: 01.10.20 kl. 21:29

Mer om Kvinnelandslaget håndball Håndball