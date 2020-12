Sagosen storspilte da Kiel vant Champions League

(Barcelona – THW Kiel 28–33) Barcelona var de store favorittene i tirsdagens Champions League-finale, men måtte gi tapt mot et THW Kiel-lag med både Sander Sagosen (25) og Harald Reinkind (28) på laget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sagosen viste seg som så mange ganger før frem i avslutningsminuttene. Barcelona prøvde å legge frimerke på nordmannen, men selv da fikk han lurt seg fri og satte inn inn 29–25 for Kiel, kun ett minutt etter at han hadde scoret med en utsøkt langskudd. Med det ble avstanden opp for Barcelona og Kiel kontrollerte inn til klubbens fjerde seier i Champions League.

Totalt ble det syv mål for Sagosen. Kun svenske Niclas Ekberg scoret flere for Kiel, med sine åtte mål. Nordmannen og svensken må også dele mye av æren for seieren med den danske keeperen Niklas Landin, som leverte noen utrolige redninger i den andre omgangen. Landin har nå vunnet «alt»: OL, EM, VM, Champions League, Bundesliga og den tyske cupen.

forrige









fullskjerm neste JUBEL: Sagosen på vei mot lagkameratene etter en viktig scoring.

Etter den nervepirrende semfinalen mandag kveld, hvor Kiel tok seg videre etter ekstraomganger, skulle Sander Sagosen og Harald Reinkind for første gang spille i en finale i Champions League.

Børge Lund var den eneste norske spilleren som hadde vunnet Champions League for herrer som spiller tidligere. Også han vant for Kiel, tilbake i 2010 (også det mot Barcelona).

Kiel ledet 19–16 til pause etter en heseblesende første omgang. Der det var mange mål i den første omgangen, var det langt færre i andre omgang. Istedenfor var det målvaktene som stod frem - og spesielt danske Niklas Landin. Kiel-keeperen vartet opp med den ene superredningen etter den andre og var helt avgjørende for at Kiel bygget seg opp en femmålsledelse halvveis i omgangen.

Sagosen ble helt sentral mot slutten med to scoringer da kampen stod og vippet med rundt fem minutter igjen. Etter det så Kiel seg aldri tilbake og tok seieren.

KIELS HELT: Niklas Landin leverte en fantastisk andreomgang. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Barcelona og Kiel er to virkelige stormakter i europeisk håndball og er de to mestvinnende lagene på herresiden etter at turneringen skiftet navn foran 1993/94-sesongen. Hele åtte ganger har Barcelona vunnet siden det, mens Kiel nå har vunnet fire ganger.

Som to stormakter har det også vært jevnlige finaler mellom de to lagene. Barcelona gikk seirende ut i 2000, mens Kiel tok seieren i 2010. Da var det naturligvis passende at de også møttes til finale i 2020.

Barcelona kom inn i finalen som favoritter, etter seier i de to kampene mellom lagene i november, men de klarte ikke å leve opp til favorittstempelet. Istedenfor var det Kiel som styrte gjennom mesteparten av kampen og vant 33–28.

Bronsefinalen ble spilt tidligere på kvelden og endte med fransk seier. PSG vant 31–26 over Kent Robin Tønnesens ungarske lag, Telekom Veszprém.