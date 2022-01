forrige





Solberg gråt etter svensk gull: − Jeg er utrolig stolt

(Sverige-Spania 27–26) Med straffescoring i aller siste sekund sikret Sverige seg EM-gullet. Glenn Solberg er første nordmann som fører et herrelag til et internasjonal gull i herrehåndball. Han gråt etter gullet.

Av Jostein Overvik

– Det er er helt sinnssykt. Jeg er utrolig stolt og rørt, sier Solberg med tårer i øynene til TV3.

48-åringen fra Lier førte Sverige til VM-finalen på første forsøk for ett år siden. I Budapest vant Sverige sitt første EM-gull på 20 år etter et vanvittig drama de siste minuttene og sekundene.

– Han er en fantastisk coach, sier superkeeper Andreas Palicka etter gullet.

– Han har gitt oss et veldig godt verdigrunnlag som vi har bruk for når det går mot, mener keeperen etter EM hvor Sverige holdt på bli slått ut av Norge sist tirsdag. Men svenskene snudde motgangen. Akkurat som de gjorde etter gruppespillet som ble avsluttet med uavgjort mot Tsjekkia.

– Han fortjener all den ros han kan få. Det har vært eventyrlig det han har opplevd etter at han kom inn som svensk trener, sier TV3-ekspert Kristian Kjelling og følges opp av kollega Joachim Boldsen:

– Tidenes norske herretrener.

Sverige ledet med to mål fem minutter før slutt etter to mål av venstrekanten Hampus Wanne. Men etter 58 minutter utlignet veteranen Joan Cañellas for Spania før det svenske midtpunktet Jim Gottfridsson skjøt i den spanske forsvarsblokken.

I siste minutt tok Spania-trener Jordi Ribera «time out» og la en plan som førte til en svak Canellas-avslutning. Dermed la Gottfridsson en het plan i finale aller siste stopp i spillet. Den som førte til Albin Lagergren ble felt av Canellas. Svensk straffekast.

– Et fantastisk siste angrep. Helt rått, sier Glenn Solberg og kaller talen til Gottfridsson «fantastisk».

Iskalde Niclas Ekberg ga Sverige EM-tittelen i aller siste sekund. Kiel-stjernen har vært to ganger ute med positive corona-tester i EM, men ble matchvinner.

GULLJUBEL: Svenske jubler for EM-gull i Budapest.

Finalen startet med at Gottfridsson – nykåret MVP i EM – hamret ballen opp i det spanske nettaket. Sverige grep umiddelbart initiativet. Ikke minst på grunn av at Andreas Palicka var 1. omgangs beste målvakt.

Keeperfenomenet fra Redbergslid i Göteborg reddet syv skudd – og scoret igjen fra egen målgård – frem til Sverige ledet 11–9 åtte minutter før pause.

– Det er vanskelig å sette ord på dette, sier Pallicka etter gullet.

Men så stoppet det svenske angrepsspillet nesten opp. Spanias dominerende strekspiller Adrian Figueras skrudde inn spanjolenes første ledelse minuttet før pause før EMs beste høyrekant, Abelló Gómez, scoret på en vanvittig kontring.

Spania hadde klart flest avslutninger. Men Sverige hadde Palickas vanvittige redninger på såkalte 100-prosentsjanser. Dermed ledet ikke Spania mer enn 13–12 ved pause.

KEEPERHELT: Andreas Palicka igjen sentral da Sverige vant gull.

2. omgangen startet med en feil av Jim Gottfridsson. Dermed ledet svenskene den negative statistikken 5–1. Sverige klarte seg bedre enn i gruppespillet hvor de røk på 13 feil i 32–28-tapet for Spania.

Men svenskene hang fortsatt meget med. Etter 40 minutter sto det 18–18 etter tre kjappe scoringer fra strekspilleren Oscar Bergendahl – før finalen kåret til EMs beste forsvarsspiller.

Midtveis i omgangen sendte Daniel Pettersson Sverige tilbake i ledelsen to ganger før Gottfridsson satte inn 22–21 kvarteret før slutt.

Svenskene var tilbake i initiativet. Så kom de dramatiske sluttminuttene.