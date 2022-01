forrige



Tapet som kan ødelegge EM for Norge: − Jeg er bare forbannet

KOŠICE (VG) (Norge-Russland 22–23) Angrepsspillet brøt sammen og Norge røk på en overraskende smell. Sander Sagosen og landslagets mest erfarne spillere mislyktes helt. Tapet for Russland kan ødelegge semifinalemuligheten i EM.

– Vi spiller med hodet under armen. Vi gikk i dueller og fikk aldri kastet ballen videre. Vi går til bunns hver eneste gang. Jeg er bare forbannet. Nå er jeg rett og slett bare forbannet, tordner landslagssjef Christian Berge overfor TV3.

Med seier over Litauen mandag er Norge videre i EM, men hvis russerne også går videre i EM så går Norge videre med null poeng. Det er ingen lystige utsikter foran en hovedrunde mot nasjoner som Spania, Sverige og Tyskland.

– Nå må Norge vinne resten av sine kamper. Dette var elendig. Jeg savner kontroll over angrepsspillet. Det ble alt for mye mann-mann, sier TV3-ekspert Joachim Boldsen etter kampen.

– Det er lenge siden jeg har sett noe så usammenhengende. Det virker ikke som de har trent på noe, fortsetter dansken, som senere utrykker at Berges uttalelser etter tapet er befriende.

Russerne ble nummer 14 i sist VM og har ikke tatt medalje siden OL i Athen for 18 år siden. Men mot Norge ble de et nummer for store.

– Jeg er voldsomt overrasket over den ekstremt svake prestasjonen Norge leverer, sier TV3-ekspert Ole Ervik.

Sander Sagosen bommet på syv av 11 skudd, Harald Reinkind scoret på et av seks. Mens mannen mellom dem - kaptein Christian O’Sullivan - gjorde fire personlige feil og bommet på begge sine skudd.

Kampen startet med russiske initiativ. Playmakeren Dimitrij Zhitnikov styrte det aller meste, scoret seks strake mål og førte laget sitt til pauseledelse 12–14.

Kristian Sæverås vartet opp med en fantastisk redning med foten opp mot taket. Bergerud-erstatteren gjorde jobben sin med syv redninger, men kunne ikke hindre at Norge leverte en omgang solid i minus.

Forsvarsspillet foran ham fungerte ikke. Dermed la Norge om til en sjelden 5–1-formasjon med Vetle Eck Aga i front. Det skapte ingen stor endring i kampen. For Norge fortsatte med å slite i angrep

– For mye adrenalin i fremoverspillet meldte Christian Berge fra benken.

INN I MÅL: Kristian Sæverås sto i Torbjørn Bergeruds fravær.

Kaptein Christian O’Sullivan fungerte ikke med tre feil og et bomskudd før pause. Sander Sagosen slet også med straffebom som en av sine tre skuddmiss på fem forsøk. Harald Reinkind fungerte bedre, men slet med skuddene han også.

Kantene Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen traff bedre. Men Norge var i trøbbel etter en omgang med ni skuddbom og fem feil.

– Vi gjør for enkle tekniske feil, meldte Gøran Johannessen fra TV3-studioet.

Etter pause flatet Norge ned forsvaret igjen og satte inn Kent Robin Tønnesen for Reinkind. Det gikk ikke bedre. Plutselig ledet russerne med både tre og fire mål. Zhitnikov fortsatte å herje med det norske forsvaret, men Sander Heieren kom inn og leverte en strafferedning i sine første sekunder i EM.

Etter to ny Sagosen-bom og en O’Sullivan feil ledet Russland 14–18.

Men så våknet Norges mest meriterte spiller med to scoringer, men Norge slet fortsatt med angrepsspillet. Russerne ledet fortsatt med to mål da det gjensto 10 minutter.

Men Norge hevet forsvarspillet og Kristian Bjørnsen kunne løpe inn 19–20. Norge lå under med ett mål da Christian O’Sullivan røk på en utvisning. Dermed utnyttet den gylne muligheten til ny tremålsledelse.

Men Alexander Blonz og kveldens femte straffescoring fra Sebastian Barthold ga Norge en ny mulighet for poeng. Så kom en ny norsk utvisning og nye strafferedning fra Heieren holdt Norge inne i kampen.

VG-børsen

Kristian Sæverås 7

11 redninger/34 skudd

Sander Heieren -

2 redninger/2 skudd

Vetle Eck Aga 4

Ingen skudd

Sander Sagosen 4

4 mål/11 skudd

Sebastian Barthold 7

6 mål/7 skudd

Petter Øverby 4

1 mål/1 skudd

Erik Thorsteinsen Toft 3

1 mål/1 skudd - 1 feil

Kent Robin Tønnesen 3

0 mål/1 skudd

Kristian Bjørnsen 5

3 mål/4 skudd

Magnus Gullerud 5

2 mål/2 skudd - 1 feil

Christian O’Sullivan 2

0 mål/2 skudd - 4 feil

Simen Holand Pettersen 4

1 mål/3 skudd

Harald Reinkind 5

1 mål/6 skudd - 2 feil

Thomas Solstad 4

1 mål/1 skudd

Alexander Blonz 4

1 mål/1 skudd

Christian Berge (trener) 4