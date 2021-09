SATT PÅ VENT: Malin Aune har måtte vente på debuten for CSM Bucuresti.

Malin Aune spilleklar etter hjerteundersøkelser: − Nå er jeg bare veldig glad

Etter en måned med hjerteundersøkelser er Malin Aune (26) klar for sin nye klubb i Romania. Landslagsspilleren er svært lettet.

Av Jostein Overvik

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Nå er jeg bare veldig glad for at det har ordnet seg, sier Malin Aune til VG.

Mandag gikk lisensen for å spille kamper for CSM Bucuresti endelig i orden etter overgangen fra Vipers. I slutten av august besto hun ikke den medisinske testen for å være spilleberettiget.

– Jeg ble sendt til videre nye undersøkelser. Det var relatert til hjertet, forteller hun.

Aune opplyser at hun har gått gjennom en rekke tester de siste ukene.

– Legene har ønsket å vite at jeg er hundre prosent sikker for å spille håndball. Mandag ble det klart at alle papirer er på plass. Så nå er jeg erklært frisk klar for spill, sier hun og debuterer med Cristina Neagu og resten av sitt nye lag i hovedstadsoppgjøret mot Rapid Bucuresti.

les også Landslagsmålvakten vrakes av klubben - uenige om hjertetrøbbel

Hun ønsker ikke å gå nærmere inn på hva dette konkret handler om.

– Akkurat hva det handler om ønsker jeg ikke gå nærmere inn på, sier høyrekanten med 70 landskamper for Norge. Tirsdag ble hun tatt ut til kampene mot Slovenia i oktober.

– Nå er det sikkert for meg å spille håndball, poengterer trønderen.

VG har tidligere fortalt om Emily Sandos problemer i Tyskland. Klubben hennes SG BBM Bietigheim mener keeperen kan ha hjerteproblemer, og at det er altfor risikabelt å la henne spille mer håndball. De frykter noe kan skje med hjertet hennes.

Malin Aune har snakket med Sando.

– Vi har delt litt erfaringer, sier hun.

– Det er selvfølgelig veldig uheldig for Emily. Jeg er glad for at det samme ikke skjer for meg. Jeg har veldig stor sympati for henne, sier Malin Aune Hun spilte sist med målvakten under EM i fjor.

Emilie Hegh Arntzen og lagvenninnene har startet sesongen med fire kamper i Champions League og den rumenske serien. Malin Aune fikk ikke trene med laget den første tiden, men har trent håndball for fullt de siste tre ukene.

– Jeg har ikke hatt noen symptomer på at noe er feil, sier Aune, som har satt sykepleierutdanningen på vent i Romania. I starten av coronapandemien tok hun i et ekstra tak på sykehuset.

Hun har ikke spilt en tellende håndballkamp siden Champions League-finalen med Vipers 30. mai. I OL var Trondheim-jenta en av tre norske reserver som ble værende på precampen i Fukuoka i tre uker.

– Det har vært en veldig lang oppkjøring. Jeg har trent, trent og trent. Det har betydd mye for motivasjonen å komme ned til Romania og en ny klubb i et nytt land. Det har vært forfriskende. Og nå får jeg endelig lov til å spille også, sier Malin Aune med et smil.

Nå håper hun på en god høst i sin nye klubb og plass i den norske VM-troppen. Håndballjentene spiller fra 3. desember verdensmesterskap i Spania. Malin Aune har to EM-gull på sine fire mesterskap for Norge. Men har til gode å vinne medalje i VM eller OL.