TV3-LAGET: Fra v.: Joachim Boldsen, Ole Erevik, Kaja Snare, Kristian Kjelling, Daniel Høglund og Ørjan Bjørnstad. Foto: Rune Bendiksen

Slik blir håndball-EM på TV

TV3 følger opp suksessen fra tidligere mesterskap med en sterk «første-sekser» i EM. – Vi prøver hele tiden å bli bedre enn forrige mesterskap, sier Daniel Høglund.

Han og Kristian Kjelling blir kommentatorer, mens Ørjan Bjørnstad skal guide oss gjennom studiosendingene sammen med ekspertene Joachim Boldsen og Ole Erevik.

Herrene Kjelling, Boldsen og Erevik har til sammen nærmere 500 landskamper og har spilt profesjonelt i klubber som Flensburg-Handewitt, Barcelona, Ademar León, Portland San Antonio, Magdeburg, samt toppklubber i Danmark og Norge.

Utegående reporter er også denne gang Kaja Snare.

Her er TV-opplegget for Norges kamper i gruppespillet:

10. januar: Norge-Bosnia (TV3 & Viaplay). Kampstart 20.30, Studio fra 20.00.

12. januar: Frankrike-Norge (TV3 & Viaplay). Kampstart 18.15, Studio fra 17.45.

14. januar: Portugal-Norge (TV3 & Viaplay). Kampstart 20.30, Studio fra 20.00.

Videre kamper (avhengig av resultatene i gruppespillet):

16. - 22. januar: Hovedrunde i Malmö Arena

24. - 26. januar: Finalehelg i Tele 2 Arena, Stockholm

Samtlige kamper i hele mesterskapet sendes på Viaplay, med utvalgte kamper på TV3 (alle Norges kamper vil vises på TV3 uansett). Gruppespillet spilles for Norge sin del i Trondheim. Om Norge tar seg til mellomspillet, vil kampene her spilles i Malmö. Finalespillet er i Stockholm.

– Håndballgutta har vært litt spesielle for oss, etter som det var det første mesterskapet vi i TV3 hadde i 2016 - og vi fikk være med på gjennombruddet, sier Daniel Høglund til VG.

– Hva tror du om Norges sjanser?

– Nivået i herrehåndball er skyhøyt. Det er mange lag som kan ta gull, og det brutalt kort vei fra å nå en finale til å ikke en gang gå videre fra hovedrunden. Jeg mener likevel at Norge har et av de sterkeste lagene, og holder oss og Danmark som favoritter til å nå finalen, svarer Daniel Høglund.

– Vi har fortsatt et ungt lag som bare blir bedre og bedre for hvert år. Spillerne våre tar stadig steg i gode europeiske klubber, og mange er dominerende for sine lag. Det var synd å miste Kent-Robin Tønnesen nok en gang, men vi har en stor bredde av venstrehendte spillere.

Høglund mener likevel det er to usikkerhetsmomenter:

– Jeg er spent på om vi får en like god Bjarte Myrhol etter den høsten han har vært igjennom. Keeperplassen virker fortsatt å være der vi har mest å gå på. Vi vet alle potensialet til Torbjørn Bergerud, men det er fortsatt et stykke opp til de aller beste i verden.

– I januar var Danmark det soleklart beste laget. De spilt håndball på et annet nivå enn alle de andre lagene. Det skal mye til for å levere en slik prestasjon igjen, men det er det laget jeg frykter klart mest.

Norges VM-tropp:

Målvakter:

30 Torbjørn S. Bergerud, SG Flensburg-Handewitt.

16 Espen Christensen, GWD Minden.

12 Kristian Sæverås, Aalborg Håndbold.

Kantspillere:

17 Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt.

71 Alexander Blonz, Elverum.

19 Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar.

44 Kevin M. Gulliksen, GWD Minden.

Strekspillere:

8 Bjarte Myrhol, Skjern.

21 Magnus Gullerud, GWD Minden.

11 Petter Øverby, HC Erlangen.

Bakspillere:

5 Sander Sagosen, Paris Saint-Germain.

24 Christian O'Sullivan, SC Magdeburg.

23 Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt.

77 Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt.

27 Harald Reinkind, THW Kiel.

25 Eivind Tangen, Skjern.

18 William Aar, Kolstad.

7 Sander A. Øverjordet, Haslum HK.

Publisert: 08.01.20 kl. 13:21

