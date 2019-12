Danmarks viktigste til VG: – Norge er storesøster

REDDET DANMARK: Sandra Toft sto en praktkamp da Frankrike ble slått fredag. Søndag venter Norge i Japan. Foto: Jostein Overvik

KUMAMOTO (VG) Få kjenner Norge bedre enn Sandra Toft (30). Etter bragden mot verdensmester Frankrike fredag spår Danmarks keeper krig i VM-kampen mot håndballjentene søndag.

Men danskene har en mental barriere de skal bryte i det nordiske VM-slaget i Aqua Dome.

– Norge er storesøster, fastslår Toft etter at Danmark har tapt ni kamper på rad for de norske håndballjentene. De har fått bank gjennom mange år og Toft legger ikke vekt på at danskene vant en uoffisiell kamp sist sommer.

– Slik har det pågått i mange år. Det er på det mentale vi skal vinne denne kampen. Når vi kan slå Frankrike så kan vi også slå Norge, men Norge har hatt en mental «greie» på oss i lang tid, medgir hun.

Danmark har brukt mental hjelp det siste året og Toft mener spillerne har blitt mye mer direkte med hver andre under kampene.

– Vi har spilt mye bedre enn i de siste mesterskapene. Vi er blitt sterkere mentalt. Vi stiller høyere krav til hver andre.

De norske jentene hadde et forklaringproblem etter Nederland-tapet:

Selv sov hun lite natt til lørdag. Adrenalinet pumpet fortsatt. Hun herjet med Frankrike fredag, stoppet 15 av 32 skudd og endte med redningsprosent på 47.

– Jeg er kjempestolt av laget. Det ar ikke hvem som helst vi spilte mot, sier den tidligere Larvik-keeperen.

– Det er alltid tøft å møte et lag med stigende kurve. Jeg tror det blir jevnt og tøft. Jeg er mest redd for Sandra Toft, sier Gunnar Pettersen – ekspert for TV3/Viaplay i VM.

Danmark har slitt med for mange tekniske feil i angrep og går inn i hovedrunden med bare ett poeng. Norge har to.

– Begge lag trenger å vinne. Dette blir krig, spår Sandra Toft.

Hun vet det aller meste om de norske spillerne.

– De kjenner jo også meg. Jeg vet ikke hvem som har fordelen av det. Jeg kjente jo også de franske jentene godt, sier hun. Toft var tre sesonger i Norge og spilte Champions League-finale for Larvik i 2015.

Danmark ble nummer åtte i fjorårets EM og havnet på 6. plass under VM i Tyskland for to år siden. Landslagstrener Klavs Bruun Jørgensen har kjent på en del motgang de siste fire årene.

– Norge har lenge vært et forbilde for oss. Det snakker vi ikke så høyt om i Danmark, men de har tatt den fysiske treningen mer seriøst. Men nå er vi blitt vesentlig bedre, sier han.

Bruun Jørgensen legger større vekt på seieren treningskampen sist sommer enn Sandra Toft. Begge lag manglet nøkkelspillere.

Stillingen før hovedrunden 1. Nederland 4 poeng (+ 15 mål), 2. Tyskland 3 (+ 1). 3. Norge 2 (+1), 4. Sør-Korea 2 (0), 5. Danmark 1 (-1), 6. Serbia 0 (- 16). De to beste lagene går videre til semifinalen.

– Jeg tror kampen i sommer betyr noe. I VM har vi vist mental styrke. Vi har ikke tatt alle poengene vi skulle hatt, men vi har alltid kommet tilbake, sier Klavs Bruun Jørgensen.

Han kaller både Toft og Norge-keeper Silje Solberg «fantastiske. Men aller mest er han opptatt av Norges kaptein.

– Det blir tøft for oss å stoppe Stine Bredal Oftedal. Jeg synes hun er verdens beste spiller. Hun spiller med et utrolig høyt tempo, en deilig sikkerhet, og er også sterk på gjennombrudd og skudd. Hun blir en stor håndfull for oss, sier Danmark-sjefen.

Dette sa Stine Bredal Oftedal etter nedturen fredag:

