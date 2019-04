GJENSYN MED SVERIGE: Magnus Abelvik Rød kunne juble for fire scoringer mot Sverige i VM 21. januar. Nå møter han svenskene igjen sammen med Bjarte Myrhol og resten av håndballgutta. Foto: Bjørn S. Delebekk

Magnus Abelvik Rød støtter spilleopprøret: – Vi har ekstreme belastninger

Magnus Abelvik Rød (21) kjenner håndballens tøffe kampprogram på kroppen. Han har nylig opplevd å spille både Bundesliga i Tyskland og Champions League i Øst-Europa i løpet av to døgn.

– Vi har ekstreme belastninger. Det er tøft å spille kamper både torsdag og lørdag med en reisedag imellom, sier Abelvik Rød til VG foran Norges landskamper mot Sverige de neste dagene.

Han fikk sitt store internasjonale gjennombrudd med 43 VM-scoringer da Norge tok sølv i januar.

– En syk kul opplevelse, sier han.

Etterpå har spilletiden økt betraktelig i Flensburg-Handewitt. Klubben har også tilbudt ham en ny kontrakt etter VM, men den sterke venstrehåndsskytteren har avtale til sommeren 2020 og har valgt å vente.

– Jeg merker forskjellen. Det er noe annet å spille 40–50 minutter i hver kamp, mener Oslo-gutten som leder Bundesliga med klubben og skal snart møte ungarske Veszprém i Champions League-kvartfinalen.

EHF Euro Cup Spania (tittelforsvarer) og arrangørlandene Norge, Sverige og Østerrike deltar i EHF Euro Cup foran EM i 2020. Norge slo i fjor høst Østerrike og tapte for Spania i de to første kampene. I år spilles disse fire kampene: 11. april: Norge-Sverige (i Arendal) 13. april: Sverige-Norge 13. juni: Østerrike-Norge 15. juni: Norge-Spania (i Bodø) Vis mer vg-expand-down

– Både Bundesliga og Champions League ønsker å legge kampene til onsdag eller torsdag og i helgene. Det blir ofte for koordinert. Her har håndballen en jobb for å fremme sitt eget produkt, mener Abelvik Rød.

I fjor opplevde tyske Rhein-Neckar Löwen til og med to kamper på samme dag.

– Oppropet fra spillerne er veldig fint. Vi trenger en dialog med EHF og IHF rundt totalbelastningen, sier Abelvik Rød.

Før VM i januar ble 38 potensielle VM-spillere skadet, mens 23 nye spillere ble skadet i selve VM. 38 av de 61 skadene er i kategorien «alvorlige». Magnus Abelvik Rød var selv blant dem som fikk røff behandling:

Han vant sist vår seriegull med Flensburg i første forsøk. Den knalltøffe tyske serien med 36 kamper skal kombineres med opp til 20 Champions League-kamper, tysk cup, treningskamper og alle matchene til det norske landslagene.

I Tyskland drar klubbene stort sett til alle bortekamper i buss.

– Vi har en bortekamp mot Kiel som er bare en time unna, men har ellers 5,5 timer som korteste busstur. Du kan gjerne si at det går an å slappe av godt i et buss-sete, men det er noe annet enn å være hjemme. Reisebelastningen er stor, slår han fast.

Flensburg har ikke mer enn 16 spillere i spillerstallen – det vil si det samme som et lag – til å håndtere det tøffe programmet. De europeiske toppklubbene i håndball har langt fra den samme bredden i stallen som de beste fotballklubbene.

Magnus Abelvik Rød fikk problemer med en lårskade og måtte gå ut av VM-finalen. Men 10 dagers kamppause etter finaletapet for Danmark gjorde godt for den videre sesongen.

– Vi møter Veszprém på et godt tidspunkt i Champions League-kvartfinalen og kommer vi til Final Four kan alt skje. I Bundesliga går vi for å vinne hver eneste kamp selv om det siste tapet i Magdeburg var bittert, sier han.

Etter 23 strake seire opplevde Rød, Magnus Jøndal, Gøran Johannessen og Torbjørn Bergerud nylig sesongens første nederlag i serien mot Christian O’Sullivans Magdeburg.

Nå er de norske VM-heltene samlet på Sørlandet. Torsdag møter de Sverige i Arendal før naboene møtes på nytt i Göteborg lørdag.

– Det er alltid hyggelig å være tilbake i denne gode gjengen. Jeg gleder meg til å spille landskamper igjen og jobbe videre med å gjøre plassen i laget til min, sier Magnus Abelvik Rød.

Publisert: 10.04.19 kl. 17:00