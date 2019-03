LANDSLAGSPROFIL: Nora Mørk på sidelinjen under VM-finalen mot Frankrike i 2017. Norge tapte 21–23. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Nora Mørk gjør comeback nå

Etter over et års sammenhengende skademareritt spiller Nora Mørk (27) treningskamp for det norske rekruttlandslaget mot Fredrikstad BK i Kongstenhallen nå.

Oppdatert nå nettopp







Mørk skadet menisken da hun gjorde comeback etter skade i november i fjor, og mistet EM i desember. Da hadde hun allerede vært ute i flere måneder etter at korsbåndet røk i februar 2018.

Hun måtte opereres, og måtte bruke skinne og krykker i seks uker. Sakte, men sikkert, har håndballstjernen trent seg opp igjen.

Endelig er hun altså tilbake på banen, og Mørk har vært en liten tur ute på banen i kampen som spilles akkurat nå. Hun har scoret på to straffer, og satt inn et par spillemål i tillegg.

les også Nora Mørk snakker ut om skademarerittet: – Jeg har ingen plan B

– Det begynner kanskje å se litt bedre ut. Jeg er ikke redd, men jeg er fortsatt ganske realistisk med tanke på tid. Jeg går hver dag og sjekker om det er blitt noe bedring. Det går fremover, og jeg er nærmere et comeback enn jeg har vært på en god stund, sa Nora Mørk til VG i januar.

Tvillingsøster Thea Mørk er også til stede i Kongstenhallen, og har lagt ut en video på sin Instagram-konto. Der scorer Nora på straffe – til jubel fra søsteren på sidelinjen. Thea Mørk valgte å legge opp da hun ble skadet i EM i desember.

VG oppdaterer saken

22.03.19 16:24 Oppdatert: 22.03.19 16:50