TILBAKE: Henny Reistad (til venstre) og Amanda Kurtovic er tilbake på landslagssamling. Den er annerledes. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Håndballjentene samlet: Får ikke trene som barn

KRISTIANSAND (VG) Amanda Kurtovic (28) og Henny Reistad (21) er endelig tilbake på landslagssamling. Den er helt annerledes. Barn og ungdom får spille håndball med full kontakt, men stjernene må fortsatt holde en meters avstand.

– Det gjør ikke noe om vi må bruke litt lengre tid. En riktig prioritering, sier Amanda Kurtovic med solen i fjeset på Sørlandet. En måke sneier de to landslagsjentene på bryggen i Kristiansand. Idyllen skulle vært perfekt. Men noe vesentlig mangler på håndballjentenes første samling siden VM i Kumamoto i desember.

På grunn av smittevernreglene får ikke spillerne ta på hver andre, men må holde riktig avstand under treningene. Fra 1. juni åpnet myndighetene igjen for vanlig håndballspill, men bare for spillere under 20 år.

– Det er viktig at unge ikke gir opp, sier Kurtovic og er opptatt at frafallet fra håndballen ikke skal øke på grunn av coronakrisen.

– Det er en grunn til at barn får slippe til før voksne. Det er bare å akseptere. Heller ingen andre over 19 år får spille med kontakt. Så det går fint, sier Henny Reistad.

– Trenerne er flinke til å gi oss øvelser uten kontakt og så bruker vi dukker som motstand, sier hun.

– Mange her har ikke trent håndball på lang tid. Så det hadde ikke blitt så veldig mye trøkk uansett, mener Reistad. Hun har allerede trent tre uker uten motstand i klubblaget Vipers. Håndball består av nesten konstant kroppskontakt. Duell på duell er byttet ut med pasningsøvelser i Kristiansand.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har i tillegg delt opp troppen i to. Kurtovic og Reistad og elleve andre spillere kom mandag og drar hjem torsdag. Da kommer Nora Mørk og resten av spillerne for å trene sammen frem til søndag.

– Det er veldig hyggelig å se alle igjen. Alt har vært veldig uvisst. Bare det å være samlet her er et veldig godt steg på veien, sier Kurtovic.

– Vi ser lys i tunnelen nå som det begynner å slippe opp mer, sier hun.

Kurtovic har ikke vært i landslaget siden korsbåndet røk rett før EM i 2018. Der fikk Henny Reistad sitt gjennombrudd, men på grunn av en ryggoperasjon sist høst har heller ikke hun vært på landslagssamling siden hun med sine seks scoringer var med å senke Frankrike for 15 måneder siden.

– Veldig deilig å være tilbake, sier hun. OL er utsatt. Den nye målet er EM på hjemmebane med start 3. desember.

Sesongen ble kuttet tvers av i mars. Kvinnelandslagets OL-kvaliken ble avlyst etter en dramatisk uke hvor det internasjonale håndballforbundet til slutt snudde. Amanda Kurtovic har trent i Norge hele veien, men sitt første seriegull med Györ gikk hun glipp av. Det ungarske håndballforbundet kansellerte til slutt hele sesongen.

– Det tok lang tid. Det var utfordrende å trene som om man skulle spille kamper, sier hun.

Kurtovics lagvenninner Stine Bredal Oftedal og Veronica Kristiansen er ikke med på samlingen i Kristiansand. Oftedal er hos kjæresten Rune Dahmke i Tyskland, mens Kristiansen er tilbake i Györ. Begge måtte ha gått i karantene for å delta på samling der heller ikke Marit Malm Frafjord eller Heidi Løke er med.

Sistnevnte fordi hun onsdag skal operere nesen som hun sist gang brakk under VM i desember. Det var sjette gang det skjedde.

– Det har blitt verre og verre. Hun sliter med å puste gjennom nesen og den må rekonstrueres, forklarer Thorir Hergeirsson.

Publisert: 02.06.20 kl. 16:13

