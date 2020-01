Berge stolt over «reservene»: – Jeg setter dem i en vanskelig situasjon

MALMÖ (VG) (Norge-Slovenia 33–30) Norge skal møte Kroatia i semifinalen i håndball-EM. Onsdag kveld danset reservene på det blå gulvet mens Sander Sagosen og de største stjernene smilte på benken.

Oppdatert nå nettopp

– Vi vinner og er ubeseiret. Det er gøy. Vi sparer spillere, men de nye får prøve seg og gjør det kjempebra. Det er gøy, sier Magnus Gullerud til VG, samtidig som han beskriver stemningen som «rar».

– Hverken av lagene hadde særlig å spille for, for det er egentlig samme hvem man møter (av Kroatia eller Spania i semifinalen), sier han.

Én 9-er på VG-børsen - se den og sett din karakter her!

Det blir Kroatia:

– Jeg synes det greit. Jeg føler vi har spilt mye mot dem og kjenner dem godt. Jeg tror det blir en kul kamp, sier Gullerud til VG i intervjuet som du kan se her:

Nervøs mesterskapsdebutant

Mesterskapsdebutant Sander Øverjordet (23) var blant de som fikk sjansen. Han svarte med en rekke scoringer.

– Det var veldig morsomt. Jeg er takknemlig for at jeg fikk prøve meg, sier Sander Øverjordet til VG.

– Var du nervøs?

– Ehh, ja, det var jeg. Jeg måtte jobbe ganske lenge med meg selv før kampen. Det ble bedre etter hvert, men da jeg fikk beskjeden om at jeg skulle starte, ble jeg nervøs. Og så ble jeg glad, så det var blandede følelser, svarer han.

Roser «reservene»

En av de som lot seg imponere av Norges nye menn, er stjerne Sander Sagosen. Han smilte og lo ofte på benken der han satt ved siden av Kristian Bjørsen og sier det var «deilig» å ikke måtte spille to kamper på to dager.

– Hvordan synes du reservene leverer?

– Reserver og reserver... De går utpå her og leverer en stor kamp, og mange av dem får sine første mesterskapsminutter. De går utpå der med en attitude og tro på egne ferdigheter, og det er morsomt å se at vi har den bredden i norsk håndball. Hatten av for gutta som gjør en god jobb, sier Sagosen til VG, og sier følgende om semifinalemotstander Kroatia:

– Det er et tøft og fysisk lag. Vi kommer til å få mye juling og må gi mye juling, og så får vi telle opp til slutt. Vi må hjem og se på video hvordan vi skal løse spesielt 5–1-forsvaret deres, sier Sagosen.

SEIER’N ER VÅR: De norske spillerne jubler etter at seieren er sikret. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Landslagssjef Christian Berge sier det er viktig at de kunne spare Sagosen & Co., og tror på et vanskelig oppgjør mot Kroatia.

– Det blir en tøff, jev og hard kamp. De er god, men det er vi og. Marginene avgjør kanskje, men de skal vi jobbe for å få på vår side, sier Berge til VG.

Han er for øvrig enig i at «reservene» leverte varene i stjernenes fravær:

– Det er morsomt å se på unggutta som går innpå og gjør den innsatsen de gjør, for jeg setter dem i en vanskelig situasjon. De har ikke trent ett minutt sammen, og da er det en god prestasjon, sier Berge til VG.

Sparte spillere

Mot Slovenia hadde de to trenerne lik tankegang etter at begge lag var klare for semifinale allerede før kampstart; spare nøkkelspillerne så mye som mulig før semifinalen.

Berge mønstret en førsteoppstilling uten Sander Sagosen, uten Torbjørn Bergerud i buret, uten Kristian Bjørnsen og Magnus Jøndal på kantene og uten forsvarskjempene Christian O’Sullivan og Petter Øverby. Karer som Sagosen og Bergerud kom aldri på banen.

Sander Øverjordet (23) fikk sin mesterskapsdebut, det samme gjorde William Aarr (22) - og begge fikk sine første EM-mål allerede før pause. På strek fikk Tom Kåre Nikolaisen (22) sin første EM-scoring rett etter pause.

Kevin Gulliksen (23) og Alexander Blonz (19) slapp til på kantene. De sto for halvparten av Norges 14 mål før pause. Kanskje ikke så rart - Gulliksen storspiller til daglig i Bundesliga, mens Blonz har gjort en kanonhøst for Elverum i Champions League. Tidligere i EM hadde de bare 21 og 37 minutter av Norges i alt seks timers spill.

VERDENS BESTE BENK: Fra v.: Torbjørn Bergerud, Christian O’Sullivan, Petter Øverby, Magnus Jøndal, Sander Sagosen, Kristian Bjørnsen, Gøran Johannessen og Harald Reinkind. Foran Christian Berge. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

På høyreback ville Berge «ha i gang» både Harald Reinkind (27) og Eivind Tangen (26) - etter som Magnus Abelvik Rød er ute av EM med et lite brudd i foten. Tangen bommet mye - men scoret også viktige mål.

Og sist, men ikke minst: Espen Christensen (34) sto i mål. Han ble et mareritt for Slovenia, som misset på fem straffer.

– Det var godt for meg å få de 60 minuttene her i beina og hodet, sier en fornøyd Christensen til VG.

Norge vant til slutt 33–30. Fullstendig referat fra kampen kan du lese her!

Publisert: 22.01.20 kl. 19:40 Oppdatert: 22.01.20 kl. 20:20

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser