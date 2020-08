GENUIN LYKKE: Heidi Løke (t.v) og Nora Mørk la ikke skjul på gleden over å være samlet på håndballbanen igjen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Nora Mørk smilte etter seier i comebacket

SOLA (VG) (Sola HK - Vipers Kristiansand 25–34) Vipers-jentene sleit lenge i kvinnenes håndballoppstart, men vant som forventet. For Nora Mørk (29) ble det en etterlengtet retur til den norske parketten.

Det var en smilende Nora Mørk som entret banen i Åsenhallen utenfor Stavanger. Hun ble omfavnet av Heidi Løke på oppvarmingen og de oste glede over igjen å være tilbake i spill på håndballbanen.

Det var ikke ett menneske i hallen som ikke forsto hva dette betød for profilen. Hun har fått ro.

Oslo-jenta har kjempet seg tilbake etter to korsbåndsskader og påfølgende kneoperasjoner.

Hun forlot rumenske Bucuresti i sommer for å være nærmere moren som behandles for kreft, og beskriver seg selv som i bedre for enn på mange år.

Etter et kvarter kunne 29-åringen juble for første scoring tilbake i Norge – på straffekast.

Dette er håndballspilleren Nora Mørk: * Navn: Nora Mørk * Født: 5. april 1991 (29 år) * Klubb: Vipers Kristiansand * Tidligere klubber: Njård, Bækkelaget, Aalborg (Danmark), Larvik, Györ (Ungarn). * Landskamper/mål: 117/566 * Meritter med landslag: Tre EM-gull (i Danmark/Norge i 2010, i Kroatia/Ungarn i 2014 og i Sverige i 2016), VM-gull (i Danmark i 2015), VM-sølv (i Tyskland i 2017), OL-bronse (i Brasil i 2016). * Individuelle meritter: Fire mesterligatitler (med Larvik i 2010/11 og med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19), fem seriegull i Norge (med Larvik i 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2014/15 og 2015/16), fem cupgull i Norge (med Larvik i 2009, 2010, 2013, 2014 og 2015), tre seriegull i Ungarn (med Györ i 2016/17, 2017/18 og 2018/19). * Har signert en ettårskontrakt med Vipers Kristiansand. Kilde: NTB Vis mer

Sola kanonåpnet

Det bunnsolide Vipers-laget fult av landslagsspillere mistet kun poeng fra Storhamar i fjor, og har tre strake seriegull med i bagasjen før årets sesong. Nå er de naturligvis storfavoritter igjen.

Men Sola, som så vidt reddet plassen i fjor, åpnet blottet for respekt for storlaget og ledet 3–0 etter fire minutter.

De rystet rosatrøyene gjennom førsteomgangen.

Esmeralda Fetahovic var god i mål, og for Kristina Sirum Novak og Malin Holta satt skuddene.

Men det er ikke uten grunn at Vipers har ambisjoner om å vinne Champions League, dersom dem Pandemi-truede turneringen kommer i gang i høst.

Kvaliteten i laget er enorm, og det fikk Sola kjenne på utover oppgjøret. Linn Jørum Sulland fikset 15–14-ledelse til pause.

IKKE IMPONERT: Trener Ole Gustav Gjekstad måtte flere ganger heve stemmen, og hadde en streng mine på benken. Heidi Løke får tilsnakk. Bak Emilie Hegh Arntzen, Marta Tomac og Nora Mørk. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Hverken Heidi Løke eller Mørk spilte noen stor kamp, men de fikk likevel kontroll på oppgjøret i siste tredjedel

21-åringen Henny Ella Reistad viste tidvis klasse - og Vipers tok seieren greit.

VENNER PÅ UTSIDEN: Landslagsvenninnene Camilla Herrem (t.v) og Nora Mørk beholdt en hyggelig tone tross den tøffe duellen på parketten. Foto: Bjorn Steinar Delebekk, VG

Ektemannen på benken

Camilla Herrems kjæreste gjennom 14 år, Steffen Stegavik, fikk sin første offisielle kamp som hennes sjef på trenerbenken.

Det spørs vel om det noen gang reises tvil om hun som ble kåret til VMs beste venstreving i desember er god nok til å starte.

PS: Katrine Lunde er tilbake i full trening etter den stygge korsbåndsskaden hun dro på seg 12. mai i fjor. Men måtte vente på sitt comeback på banen.

