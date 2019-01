Norge tapte VM-finalen - danskene pep på Sagosen

HÅNDBALL 2019-01-27T17:50:01Z

HERNING (VG) (Danmark-Norge 31–22) Norge tapte VM-finalen i håndball for andre gang på rad. Et fullsatt Boxen pep på Sander Sagosen (23) hver gang han har ballen. Norge ble smadret med sifrene 31–22.

Publisert: 27.01.19 18:50 Oppdatert: 27.01.19 19:01

I 2017 tapte Norge 26–33 i VM-finalen mot Frankrike, som også var verter. I sitt fjerde finaleforsøk skulle endelig Danmark lykkes med å ta VM-gullet - attpåtil på hjemmebane. Det ble ingen dramatikk. Danskene kjørte over «Berge Boys».

Norge hadde ikke bare et glitrende dansk lag å kjempe mot, men også 15 000 elleville tilskuere i Boxen. Noen hundre norske tilreisende var sjanseløse til å vinne tribunen.

Da VM-gullet var klart gikk Boxen amok - omtrent som etter et norsk langrennsgull.















1 av 6 UTKLASSET: Norge tapte 31–22 mot et overlegent godt dansk lag. BJORN S. DELEBEKK

– Vi var ikke en gang i nærheten, måtte TV3-eksperten Kristian Kjelling konstatere mot slutten.

Norge klarte aldri å utnytte sin styrke: Kontringene. Målvaktene tok ikke mange skudd, forsvaret fungerte ikke som det bør - og i angrep ble det for mange bom.

Lyspunktet på det norske laget var Magnus Jøndal, VMs beste venstrekant.

Etter at Mikkel Hansen misset på straffe, fikk Norge en atskillig bedre start på finalen enn gruppespillkampen mot Danmark. Vertene måtte jage utligning helt til Magnus Jøndal bommet på straffe, og Mads Mensah sendte danskene i ledelsen første gang på 4–3.

Siden så danskene seg aldri tilbake.

Mikkel Hansen skjøt Danmark til tomålsledelse på 6–4, og så ble det tre mål forskjell på 8–5. Til tross for en dansk utvisning, økte de til 9–5. Da valgte Christian Berge å ta dagens første timeout.

Espen Christensen kom inn etter at Torbjørn Bergerud hadde tatt bare ett av ti skudd. Annenkeeperen åpnet sterkt, og to Sander Sagosen-mål gjorde at Norge knappet inn forspranget til to mål.

Etter en straffebom av Sagosen kom Danmark helt opp 13–8. Etter en episode med Rasmus Lauge pep Boxen på Paris Saint-Germain-stjernen hver gang han fikk ballen, men Sagosen prøvde å ta ansvar og få Norge på rett vei. Men han hadde trøbbel med å få med seg resten av laget, og det skulle til slutt stå hele 18–11 ved pause.

– Danskene er eksplosive i angrep, men det virker som om det norske forsvaret ikke er klare for mann-mot-mann-duellene, sa Joachim Boldsen i TV3-studio.

Magnus Abelvik Rød, som var tvilsom etter skaden han fikk mot Tyskland fredag, traff på to av fire skudd i 1. omgang .

– Jeg tror lårhøna hemmer Magnus mye mer enn både legeteamet og han selv vil innrømme, sa Ole Erevik som TV3-ekspert i pausen.

– Stemningen i garderoben har vært bedre, konstaterte assistenttrener Børge Lund til TV3 før 2. omgang, og Norge fikk ikke noen ønskeåpning: Danmark gikk opp til 20–12.

Men Norge ga ikke opp. Danskene gjorde flere feil og bommet på skudd, og plutselig var det «bare» seks mål forskjell etter ti minutter.

Håpet var tent et øyeblikk, men det viste seg snart at danskene ikke skulle kollapse. Tvertimot økte de til 11-målsledelse på 26–15. Da var det selvfølgelig avgjort. DJ-en i Boxen kunne begynne å spille «Vi er røde, vi er hvide».

Danmark har vært i VM-finalen tre ganger tidligere - alle ganger endte det med tap: I 1967, i 2011 og i 2013. For Mikkel Hansen var det hans tredje VM-finale.

Rasmus Lauge var også veldig tent etter å ha misset de to siste danske finalene på grunn av skader: EM 2014 og OL 2016.