KRISE: Larviks keeper Guro Rundbråten fikk mandag beskjed om at klubben innstiller alle utbetalinger. Foto: Alf Øystein Støtvig

Sjokkbeskjed: Larvik-spillerne fristilles – lønn stoppes

Samtlige ansatte og spillere i Larvik Håndballklubb blir fristilt fra kontraktene med umiddelbar virkning. Klubben innstiller alle betalinger.

Publisert: 25.02.19 22:39 Oppdatert: 25.02.19 23:15







Det skriver Østlands-Posten.

Klubbens styre og daglig leder Pål Albertsen ga sendt mandag kveld i et «allmøte» beskjed om at samtlige ansatte må løses fra sine kontrakter.

– Akkurat nå har vi ikke penger på konto. Vi må herfra se om det er liv laga. Eller om det er for sent, og skuten går ned, sier han til VG.

Pål Albertsen sier også at klubben har lønnforpliktelser overfor spillerne ut mars. Han «håper» at klubben vil være i stand til å innfri disse, men vil ikke gi noen garantier. Foreløpig er neste lønnsutbetaling kommende fredag utsatt, på ubestemt tid.

Det er en svært anstrengt situasjon rundt likviditet, som gjør at styret i Larvik Håndballklubb ikke hadde noe annet valg enn å gå til det alvorlige skritt å terminere alle kontrakter, med alle som har hevet en eller annen form for lønn i klubben, skriver avisen.

– Klubben har over tid ikke lykkes i tilstrekkelig grad i vårt inntektsskapende arbeid. Det har medført en svært presset likviditetssituasjon som gjør at vi nå innfører umiddelbar betalingsstopp. Det er ikke forsvarlig å fortsette, sier daglig leder Pål Albertsen til Østlands-Posten.

– Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å sikre klubbens videre eksistens, men dette er et helt nødvendig skritt å ta. Alle fikk denne informasjonen nå i kveld, og så starter vi med drøftingsmøter med alle tirsdag.

Albertsen, som startet jobben i januar, arbeider med en plan for videreføring av klubben. Derfor er «disse tiltakene» iverksatt nå.

Sjokkbeskjeden kommer under to døgn før Larvik Håndballklubb skal ta imot Fana til onsdagens eliteseriekamp i Arena.

Albertsen forteller at klubbens kamper vil gå som planlagt fremover.

Nå er det trolig litt usikkert hvilket mannskap trener Lene Rantala kan mønstre i oppgjøret, skriver Østlands-Posten videre.

Klubben publiserte denne pressemeldingen mandag kveld:

«Styret i Larvik Håndballklubb har vedtatt å innstille betalinger med umiddelbar virkning. De ansatte ble informert i kveld mandag 25. februar.

– Klubben har over tid ikke lykkes i tilstrekkelig grad i vårt inntektsskapende arbeid. Det har medført en svært presset likviditetssituasjon som gjør at vi nå innfører umiddelbar betalingsstopp, sier daglig leder Pål Albertsen.

– Vi er svært lei oss for alle dette rammer. Vi arbeider med en plan for videreføring av klubben. Det krever dessverre disse tiltakene nå, sier han.

Vi har informert alle ansatte om at de vil bli fristilt. Kampene fremover vil gå som planlagt. Vi håper på støtte fra publikum.»

Larvik Håndballklubb har hentet inn to nye spillere til neste sesong, Dorthe Groa og Andrea Rønning fra Fredrikstad, selv om styret hele tiden må ha hatt kjennskap til den vanskelige situasjon, skriver Østlands-Posten.

Spillerne står fritt til å forlate klubben dersom de ønsker det.

Fristen for å melde overgang til en annen klubb var imidlertid 15. februar.

14. mars holder Larvik Håndballklubb sitt årsmøte. Her blir det endelig kjent hvordan årsregnskapet for 2018 ser ut, etter fjorårets redningsaksjoner. Da skal det også velges nytt styre, og etter det Østlands-Posten kjenner til, har styreleder Cathrine Svendsen signalisert at hun gir seg.