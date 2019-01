204 CENTIMETERS LYKKE: Selvtilliten er på topp hos Magnus Abelvik Rød etter ni mål lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Magnus Abelvik Røds råd om du blir ertet: – Vær stolt av den du er

HÅNDBALL 2019-01-14T06:54:50Z

HERNING (VG) Han var 189 centimeter høy allerede på barneskolen. Nå får Magnus Abelvik Rød (21) ros for at han står frem med historien om hvordan han ble ertet som barn og ungdom.

Publisert: 14.01.19 07:54 Oppdatert: 14.01.19 08:08

– Ikke bry deg, bare stå i det, og om du har behov for det snakk med noen som kan sette seg inn i din situasjon. Vær stolt av den du er, svarer Rød VGs spørsmål.

Den nå 204 cm høye bakspilleren opplever suksess i VM. Lørdag banket han inn ni mål mot Saudi-Arabia.

– Det er veldig fint at han er trygg nok til å stå frem med en sånn sak. Vi setter aldri spillere i bås på landslaget. Alle folk må få være som de er, sier landslagssjef Christian Berge .

Det var Aftenposten som først omtalte at Rød ble kalt «sjiraff, langbein og flaggstang» under oppveksten i Oslo.

– Jeg ble lei meg, sier han, men legger til at han fikk mye støtte av foreldrene mamma Anne Karin Abelvik (180 cm) og pappa Bjørnar Rød (194 cm). De lovte at sønnen vil elske hver centimeter av kroppen sin når han ble voksen.

Den venstrehendte skuddkanonen vil ikke kalle seg for et mobbeoffer.

Sjekk alle ni scoringene til Magnus Abelvik Rød mot Saudi-Arabia:

– At jeg ble mobbet er å ta det vel langt. Jeg vil heller si at jeg ble ertet og fikk kommentarer. Mobbe-ordet er vanskelig. De har det mye verre de som blir fysisk mobbet, ekskludert fra grupper, ikke få lov til å være med folk, beskriver han.

– Jeg følte det ikke slik. Jeg var hadde et fellesskap i håndball eller fotball, hadde alltid venner, og de som var i min indre sirkel brydde seg ikke om hvor høy jeg var, sier han og legger til.

– Jeg ble så lei av at alle sa det hele tiden. Det er sånn ungdom er. De pratet bare om høyden min i stedet for å bli kjent med meg som person.

Det gjorde noe med selvfølelsen at kroppslengden hele tiden ble påtalt. Han var 57 centimeter ved fødselen og lengst blant jevnaldrende i alle sammenhenger opp gjennom oppveksten.

– Hvor enn jeg gikk så fikk jeg kommentarer på hvor høy jeg var og hvordan jeg så ut. Jeg fikk jo ikke gjort noe med det og skulle ikke brydd meg om det, sier han dag.

Den 204 cm og 107 kg tunge bakspilleren får på håndballbanen bruk for alt den store kroppen har å by på.

– Jeg ville ikke vært der jeg er om det ikke hadde vært for høyden. Så jeg er veldig privligiert, sier han og var sentral da Flensburg sikret seg gullet i Bundesliga sist vår.

Problemene sluttet i begynnelsen av tenårene. I Bækkelaget ar det aksept for den storvokste unggutten.

– Jeg begynte å bli god i håndball da jeg var 13–14 år. Plutselig ble det en positiv greie. Alle vil ha meg. Håndballen ble et stort pluss. Den gjorde meg interessant for andre. Jeg så at de beste i håndball var to meter og da var jeg jo to meter allerede, sier han.

Fire centimeter lenger nyter Magnus Abelvik Rød suksessen. Av VM-arrangøren ble han kåret til «man of the match» lørdag.

Christian Berge startet søndagens pressekonferanse originalt:

– Det gir ekstremt med selvtillit, sier han foran mandagens kamp mot Østerrike i Danmark.

– Det kjennes veldig deilig å komme slik inn i mesterskapet, scoret mål og vist at man kan være med på dette laget, sier Abelvik Rød og landslagssjef Berge legger til:

– Når han er direkte på mål er han vanskelig å stoppe. Jeg skal love deg at det er kvalitet.

I hver eneste centimeter.