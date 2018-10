VENDER «HJEM»: Sandefjordingen Heidi Løke kutter reiseveien fra to timer til ett kvarter - hver vei. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Heidi Løke returnerer til Larvik: - Ønsker å avslutte karrieren her

35-åringen har signert en treårskontrakt med Vestfold-klubben og forlater Storhamar etter sesongen. Trener Geir Oustorp er glad for at de endelig har økonomien til å hente henne hjem.

Heidi Løke er klar for en retur til Larvik Håndballklubb etter sesongen, åtte år etter at hun forlot klubben sør i Vestfold. Det skriver Østlands-Posten mandag morgen.

35-åringen har signert en kontrakt som strekker seg helt til 2022, og kommer til å forlate Storhamar.

- Larvik betyr utrolig mye for meg. Dette blir den tredje perioden min i klubben, og jeg ønsker nå å avslutte karrieren her. Det skal bli godt å komme hjem, sier sandefjordingen til Østlands-Posten.

Vant CL med Larvik

Strekspilleren hadde en forrykende periode i Larvik for rundt ti år siden, da hun over tre år ble kåret til årets spiller og ble toppscorer i samtlige sesonger. Kronen på verket var Larviks Champions League-seier i 2011, som førte til at Løke fikk en overgang til det ungarske storlaget Györ.

Der ble det seks sesonger og tre nye Champions League-titler, før hun fikk to barn og vendte hjem til Sandefjord, Norge - og Storhamar Dragons.

- Jeg har hatt og har det bra på Hamar, men helhetssituasjonen blir jo lettere når det bare er et kvarter til arenaen, sier Løke til lokalavisen.

- Hva kan du bidra med på den veien?

- Jeg har jo vært med på og vunnet veldig mye, og håper jeg kan bidra med rutine. Jeg kjenner jo litt til hva som kreves, analyserer 35-åringen.

Jobbet en god stund

– Vi har jobbet med overgangen en god stund, det er helt naturlig siden hun bor i Sandefjord. Det var noen utfordringer med økonomien i Larvik sist hun kom tilbake til Norge for to år siden, men klubben har gjort et bra stykke arbeid og nå har vi ting på plass, sier Larvik-trener Geir Oustorp til VG.

Løke sier selv at klubben er på «rett vei» etter flere års økonomisk uføre, men Oustorp understreker likevel at klubben ikke har strukket den økonomiske strikken for langt for å få tak i strek-stjernen.

– Økonomien er fortsatt en utfordring, men det er fint å kunne signere Heidi. Vi har ikke bare råd til det, men hun kommer til å dra med seg litt, vise at Larvik ønsker å komme tilbake til der vi var. Og så er det viktig for oss å vise at vi jobber langsiktig, forklarer Larvik-treneren, som lørdag kunne juble for en sensasjonell seier over Budocnost i Champions League.

35-åringen har pendlet fra Sandefjord til Hamar mens hun har spilt for Storhamar Dragons, og Oustorp forklarer at den kortere reiseveien til Larvik var en viktig faktor for hennes valg om å signere en tre år lang kontrakt.

– Tror dere Løke kommer til å holde toppnivået alle tre årene?

– Er det noen som kan gjøre det, så er det Heidi Løke. Hun har jo bevist at etter to barn, har hun klart å komme tilbake på det nivået vi ønsker å se henne, sier Larvik-treneren kontant.