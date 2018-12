Raser etter stjernespillerens skade: – Vær så snill, gjør noe!

HÅNDBALL 2018-12-12T19:05:12Z

NANCY (VG) (Ungarn - Romania 31–29) Ungarn var ett mål unna å sende Norge til semifinale. Men temaet på pressekonferansen var den stygge skaden til Romanias toppscorer, Cristina Neagu.

Publisert: 12.12.18 20:05 Oppdatert: 12.12.18 22:25

– Vi er nødt til å beskytte spillerne. Nå dreper vi de én etter én, sa Ungarns danske trener, Kim Rasmussen etter Neagus skade, som fikk både spillere og tilskuere til å ta til tårene.

I en flere minutter lang tirade langet Rasmussen ut mot det tøffe kampprogrammet som det europeiske håndballforbundet legger opp til.

– Jeg har fem-seks spillere som er hjemme med skade. Isabelle Gulldén halter rundt, og nå er Neagu ute med en stygg kneskade, fortsatte dansken.

Deretter beklaget han til sin rumenske kollega for å ha brukt opp nesten all den tilmålte tiden på pressekonferansen.

Les også: Håpet lever for Norge

Romania-trener Ambros Martín fortsatte imidlertid i samme spor. Etter en kort gratulasjon til Ungarn sendte han en tydelig beskjed til EHF (det europeiske håndballforbundet).

– Jeg håper at klagene våre ikke forsvinner inn i et svart hull, dette har vært et tema lenge.

– Vi trenger en forklaring på hvorfor det er sånn her: Vær så snill, gjør noe, nærmest bønnfalt Martín, før han slapp mikrofonen så det smalt på presserommet.

Neagu er ikke den eneste som har skadet seg stygt i dette mesterskapet:

Trenerduoen er ikke de eneste som har reagert på kampprogrammet i årets EM.

– Det er et fantastisk dårlig kampprogram, uttalte Nederlands danske trener, Helle Thomsen, til VG tidligere denne uken.

Fikk du med deg denne? – Kommer til å hylgrine

Fra Norge gikk i garderoben etter å ha slått Nederland tirsdag kveld, til kampen mot Spania ble blåst i gang i Palais des sports Jean Weille onsdag, gikk det bare 17 timer.

– Dette er krevende både fysisk og mentalt. Det burde være mulig å legge kampene annerledes med så mange dager å ta av, sa Viasat-ekspert Karoline Dyhre Breivang.

Norge er avhengige av at Tyskland slår Nederland for å ta seg videre til semifinalen.

Mens nederlenderne fikk juling av Norge tirsdag kveld, har tyskerne fått hvile siden søndag.

– Det er ikke fair for spillerne og to kamper så tett på hver andre, mener Nederland-trener Helle Thomsen.