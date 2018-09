HELTEN: Katrine Lunde hadde en redningsprosent på 50 prosent onsdag kveld. Her fotografert ved en annen ledning tidligere i år. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lunde storspilte da Vipers kjørte over Storhamar

HÅNDBALL 2018-09-19T18:47:40Z

(Storhamar – Vipers Kristiansand 19–30) Vipers Kristiansand gjorde kort prosess med Storhamar i onsdagens toppkamp i eliteserien håndball og vant hele 30-19 på bortebane.

NTB

Publisert: 19.09.18 20:47 Oppdatert: 19.09.18 22:21

Vipers ledet 14-7 ved pause og fortsatte å score to ganger for hvert hjemmemål det meste av 2. omgang. Først mot slutten greide vertene å knappe litt innpå og gjøre resultatet halvveis respektabelt.

Katrine Lunde i Vipers-målet hadde redningsprosent på over 50 og bidro til å drive hjemmespillerne fra vettet. Linn Jørum Sulland ble toppscorer med åtte mål.

– Det var gøy. Jeg synes vi er gode, og vi har fordelen at vi kan kjøre høyt tempo en hel kamp, sa Lunde til TV 2, mens Storhamars toppscorer Heidi Løke (6 mål) var mindre fornøyd.

– Dette var skuffende. Det er kjedelig at vi viste oss fra den siden i dag. Vi er bedre enn vi viste i denne kampen, men det virket som mange var redde for å skyte på Katrine, sa hun.

Tross storseieren var Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad bare mellomfornøyd.

Mellomfornøyd Gjekstad

– Katrine var god, men vi har masse å gå på framover. Vi slurvet som bare det hele kampen, og vi må bli mer nøyaktige når mesterligaen starter. Jentene kjempet bra, men vi var ikke effektive nok, så inntrykket er litt blandet, sa han til TV 2.

Tittelforsvareren fra Kristiansand har vunnet sine fire første kamper og troner på tabelltopp med hele 50 plussmål.

Storhamar spilte sin tredje seriekamp for sesongen og måtte tåle sitt første poengtap. Laget falt fra 2.- til 4.-plass.

Larvik tok en oppskriftsmessig hjemmeseier og inntok plassen nærmest Vipers da Rælingen ble slått 31-19. Sara Møller førte an med seks mål for vestfoldklubben, som er uten poengtap etter tre kamper.

Tertnes vant 20-16 over Byåsen i Trondheim og er nytt lag på tredjeplass med to seirer på like mange kamper. Oppsal er det fjerde laget uten poengtap i kvinneserien.

Fana, Byåsen, Fredrikstad og Gjerpen har ennå ikke tatt poeng.

Elverum og Halden er eneste lag uten poengtap i mennenes eliteserie. Onsdag tok Elverum sin tredje seier, Halden sin annen.

Sigvaldi Gudjonsson herjet med Runar Sandefjord da Elverum vant 38-29 på hjemmebane. Islendingen scoret 12 ganger, hvorav ni var spillemål.

Mesterligadeltaker Elverum spilte sin tredje seriekamp for sesongen, mens de fleste lagene har spilt to kamper. Halden slo Kolstad 27-24 i et oppgjør mellom to lag som vant åpningskampen, og østfoldlaget er ved siden av Elverum alene om ikke å ha avgitt poeng.

Kristian Jakobsen Stranden var Haldens toppscorer med ni mål. Seks av dem var straffekast, mens Thomas Solstad hadde flest spillemål med fem.

ØIF Arendal vant 35-28 borte mot Nærbø. Sondre Paulsen scoret 11 mål (fem på straffe) for gjestene, som spilte uavgjort mot FyllingenBergen i serieåpningen. De to lagene er nummer tre og fire med tre poeng hver.

Alle de åtte andre har måttet tåle tap allerede. Nærbø, Falk Horten og Bodø er poengløse.