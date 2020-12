BRUDEPAR: Camilla Herrem og Steffen Stegavik ble i 2013 gift i Sola kirke – to år etter det elleville frieriet i Trondheim. Foto: Øyvind Jacobsen

Herrems kjærlighetshistorie: Ble rundlurt av mannen

HERNING (VG) Sjeldent har Camilla Herrem vært mer i modus enn 21. juli 2011 – dagen da hun skulle Trondheim rundt i en stor konkurranse med kjæresten Steffen Stegavik. Gjennom syv timer kjempet hun om å vinne en bil.

– Jeg elsker å fortelle historien om frieriet, sier hun foran EM-finalen mot Frankrike søndag. Herrem har denne høsten gitt ut boken «Camilla uten filter». Der beretter hun om et fiktivt rebusløp sommeren for snart 10 år siden. Alt regissert av Stegavik.

Hun fikk med seg en boks som ikke måtte skades, var ute på Munkholmen og flere steder i byen før veiene skiltes med kjæresten. Til slutt jobbet hun seg opp mot «Utsikten» på Byåsen-siden av byen.

– Det var stort. Han hadde gjort alt for meg. Han visste jo at jeg ikke kom til å ha en anelse om hva som foregikk. Jeg gikk rett i konkurransemodus, husker hun.

Med utsikt til et Trondheim badet i kveldssol møtte hun en maskert og kappekledd figur utstyrt med ljå. Og en nøkkel. Den fikk hun og åpnet umiddelbart boksen.

Der lå en ring i et hav av roser.

– Jeg har aldri blitt mer overrasket. Jeg hadde ikke den minste anelse om hva som kom til å skje. Jeg skulle bare vinne bilen og var helt i min egen sone gjennom dagen. Jeg ble også litt hissig på Steffen da ting gikk for sakte, husker Camilla Herrem.

Ut av kappen og masken kom en dresskledd Stegavik. Han gikk ned på kne og fridde til sin da 24-årige kjæreste. Som de fleste har forstått: Hun sa ja!

– Frieriet er noe av det mest kreative jeg har gjort. Når du først skal gjøre noe slikt, så må det være spesielt. Jeg er jo ikke en som kunne gjort det i en romantisk middag. Det er ikke meg som person. Jeg måtte spille på konkurranseinstinktet, sier Stegavik til VG.

– Vi klarte å lure henne trill rundt. Det første jeg sa etter hun hadde sagt ja: «Det blir ikke noen bil altså!», ler Stegavik, som for tre år siden markerte seg med å vinne nettopp en bil i TV Norges mangeårige seermagnet «71 grader nord».

– He, he, he. Jeg svarte at det går helt fint, sier Herrem som fortsatt ler godt av historien nesten 10 år etter.

– Alt var så gjennomtenkt. Han spilte med drakt nummer 21. Jeg med nummer 7. Og han fridde 21.7. Alt var planlagt til punkt og prikke, sier hun.

– Hun gikk «all in». Det var en suksess. Vi har film av alt. Det er veldig kult. Vi ser av og til på den, forteller Stegavik som etter det vellykkede frieriet tok med seg sin fremtidige kone til Åre for å feire forlovelsen.

HÅNDBALLPAR: Her møter Camilla Herrem og Steffen Stegavik hverandre etter en kamp i VM for tre år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dagen etter smalt det i regjeringskvartalet og på Utøya.

– Det var spesielt. Vi kom fort ned på jorden igjen, sier Stegavik.

Noen år tidligere la han merke til at den ferske Byåsen-spilleren fra Vestlandet var i hallen da han spilte en kamp for Heimdal. Ifølge Herrems bok mottok hun neste dag følgende SMS: «Jeg så deg på tribunen i går kveld. Hva om vi møtes en gang? Hilsen spiller nummer 21».

– Ja, det kan jeg jo si at det er det smarteste jeg har gjort. Det ble en god historie, svarer han på VGs spørsmål.

6. juli 2013 ble paret gift i Sola kirke, fem år senere kom sønnen Theo til verden. Nå har Stegavik lagt opp som spiller.

Han har startet trenerkarrieren med å få kona og hennes lagvenninner i Sola til NM-finalen og opp på en overraskende 3. plass i Rema 1000-ligaen. Herrem spiller søndag sin niende mesterskapsfinale for Norge og kan ta sitt syvende gull.

– Jeg er imponert over den jobben hun legger ned. Hun har vært på et mye høyere nivå enn tidligere helt siden hun kom tilbake etter å ha fått Theo. Jeg vet ikke hvorfor. Hun har en skudduttelling for oss i eliteserien på opp mot 90 prosent. Det er helt sinnssykt. Hun ser video av motstanderens keeper uansett om hun spiller EM eller mot et bunnlag i eliteserien, sier ektemannen.

Camilla Herrem ble kåret til beste venstrekant i fjorårets VM og er nominert til det samme under EM i Danmark.

– Det kan ha noen med roen å gjøre. Uansett om hun gjør det bra eller dårlig så kommer hun hjem til en som tar vekk de følelsene. Jeg vet ikke, men det mentale rundt å få et barn kunne vært et bra forskningsprosjekt.

Men Steffen er klokkeklar på at han ikke står bak hennes sportslige suksess.

– Jeg har ikke mye av æren for det Camilla gjør. Hun gjør jobben selv og er så dedikert. Vi snakker av og til om skudd, men jeg tror Camilla vet mer om kantskudd enn meg. Landslaget har et litt annet spillesystem enn det jeg har. Så det er ikke så mye jeg kan bidra med spesifikt inn til henne i et mesterskap.

De sier begge at de ikke diskuterer selve spillet særlig mye under EM.

– Vi snakker om helt andre ting enn håndball. Han er veldig flink til ikke å snakke om at jeg for eksempel har spilt en dårlig kamp. Steffen kjenner meg så godt, sier Camilla.

– Det blir slik. Hun er verdens beste, slår ektemannen fast.