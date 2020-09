FÅR DÅRLIGERE BETALT: Vipers Kristiansand får bare en brøkdel av Champions League-utbetalingene til herrelagene. Fra venstre: Nora Mørk, Silje Waade, Ragnhild Valle Dahl, Linn Jørum Sulland og Malin Aune. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håndballpresidenten reagerer skarpt på kjønnsforskjellene: – Ikke 2020 verdig

Den økonomiske forskjellen på menn og kvinner i håndballens Champions League er enorm. Norges Håndballforbund mener forskjellene bare vil øke om ingen griper inn. Kåre Geir Lio tar nå saken opp internasjonalt.

VG avdekket nylig forskjellene mellom Elverums herrer og Vipers-kvinnene i Europas gjeveste klubbturnering. Herrene får fem ganger mer per poeng (5000 euro/1000 euro) og tre ganger mer i reisestøtte per bortekamp (30 000 euro/10 000 euro).

– Det er ugreit og ikke 2020 verdig. Sånn kan vi ikke ha det, sier håndballpresident Kåre Geir Lio. Han lover at saken tas opp i det europeiske håndballforbundet og at den skal på agendaen i forum for de nordeuropeiske forbundene.

– Dette vil over tid forsterke forskjellene mellom kvinner og menn og vil hindre like arbeids- og utviklingsbetingelser, mener han.

– Champions League blir en dyr affære for oss. Vi er skuffet over den støtten vi får fra EHF. Vi synes de kunne bidratt mer inn mot kvinnesiden, sier Terje Marcussen, daglig leder i Vipers.

Styremedlem i Det europeiske håndballforbundet, Ole Jørstad, bekrefter summene. Han er også styremedlem i Norges idrettsforbund.

– Vi er i ferd med å øke pengene tilbake til klubbene. Pr. dags dato er det ulike pengestrømmer i de to turneringene. Det er hovedgrunnen. I vår nye medieavtale er det større økonomi rundt herreturneringene, sier Jørstad, som inntil 2019 var visepresident i Lios håndballstyre.

Norges Håndballforbund vedtok for over 40 år siden at det skulle satses like mye økonomisk på kvinner og menn. I 1986 kom Håndballjentenes gjennombrudd. Siden har de vært i verdenstoppen.

– Vi er i god dialog med både Vipers og Elverum. Vi får tall, budsjett og skal være tett på. Så får vi se hva vi kan få til på de ulike arenaene som må bidra her – EHF, staten, Norsk Topphåndball og vi som forbund, sier håndballpresidenten.

– I norsk håndball har vi hatt god erfaring med likestilling og vi ønsker at det skal jobbes på samme måte i Europa, mener Kåre Geir Lio. Han viser til at Håndballforbundet i mange år drev en «motsatt» likestillingsprosess før herrelaget også etablerte seg i verdenstoppen 30 år etter kvinnene.

– Inntektsstrømmen i Norge var i mange år mye større for kvinnelandslaget enn for herrelandslaget laget. Vi tok en politiske beslutning om at det skulle jevnes ut. det må også gjøres i denne saken, sier Lio.

Både Vipers og Elverum åpner Champions League i september. Pandemien gjør det kostbart. Begge har en årlig omsetning på omtrent 20 millioner kroner. Men risikerer nå ekstrautgifter på flere millioner kroner i forbindelse med Champions League-deltagelsen.

Begge har bedt Norges Håndballforbund om hjelp i den ekstreme situasjonen.

