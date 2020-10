Kommentar

Bare kvinner dømmer EM for kvinner: En hån mot håndballen

Av Leif Welhaven

Julie og Charlotte Bonaventura er kjent for å holde høyt nivå, men flere av de andre parene som skal dømme EM har på langt nær den samme erfaringen. Nå reageres det på at bare kvinner skal dømme kvinner. Foto: ROBERTO SCHMIDT / afp

Hvis noen tror det handler om likestilling at kun kvinner skal dømme kvinner under EM i desember, er det en helt misforstått oppfatning av hva kjønnskampen i idrett går ut på.

OL i Rio de Janeiro var ingen norsk braksuksess. Troppen ble banket tilbake til bronsealderen etter kun tre medaljer av laveste valør, og Camilla Herrems sene bom ble kroken på døren i semifinalen for håndballjentene.

Men i samme mesterskap hadde vi to vinnere.

Dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen kom helt til finalen, og den konstellasjonen skulle vi vel ha glede av i årevis fremover?

Nei da.

Dommerne endte med å legge opp i protest, etter opplevelser av hersketeknikker og manglende muligheter til å få slippe til som dommere også på herresiden, noe de mente var nødvendig for videre utvikling.

Nå er temaet dømming og kjønn igjen et tema i internasjonal håndball. Her reiser det seg fort et grunnleggende spørsmål: Er det KOMPETANSE eller KJØNN som bør være mest toneangivende når dommere skal velges ut?

Bråket som nå har oppstått skyldes et valg Det europeiske håndballforbundet (EHF) har tatt inn mot vinterens europamesteskap i Norge og Danmark.

10 dommerpar er valgt ut til de nesten 50 matchene. Hva har de felles? Alle er kvinner.

Sist det ble spilt EM for herrer, var det kun ett kvinnelig par som ble plukket ut.

Bør det virkelig være slik?

Dersom man hadde forsøkt seg på en helt nøytral analyse av disse parenes dommerkompetanse, er det per i dag ingen tvil om at kvinnene jevnt over får svakere dommere i et mesterskap enn herrene gjør.

Det et ikke kjønnsdiskriminering, det er et faglig faktum. Og spørsmålet er da om det er likestilling at bare kvinner skal dømme kvinner, eller om det tvert imot gjør er kontraproduktivt i kampen for å likere vilkår i idretten? Skal ikke de beste dømme i de største mesterskapene, uansett kjønn?

Her er det ekstra interessant å registrere reaksjonen til nevne Guro Røen, som i sosiale medier backes opp at den tidligere dommerpartneren, som tar et grundig oppgjør med linjen EHF legger seg på.

Svaret som kommer er dels et forsvar av de utvalgte kvinnelige parenes kvalitet, dels en argumentasjon om at det på et punkt er nødvendig å slippe til som del at en utvikling.

Sistnevnte er selvsagt korrekt på ett plan, men det er merkverdig at det internasjonalt mesterskap skal fungere som utdanningsanstalt for dommere av fersk karakter. Da må det vel finnes en mer fornuftig trappetrinnsløsning? Og i en tid der vi burde snakker om å få frem best mulige DOMMERE, uavhengig av hva det står i kjønnskolonnen i passene deres, er det en merkelig greie å gjøre et kvinne-EM til et konsekvent kvinne-EM også på dommersiden.

Det har vært mye styr med internasjonale håndballorganisasjoner.

Det vi nå ser er dessverre enda et steg i feil retning, uansett hvor edelt det blir forsøkt fremstilt av herrene som sitter med makten.

Publisert: 14.10.20 kl. 17:22

