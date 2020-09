MINDRE STØTTE: Marta Tomac får mindre pengestøtte enn sine mannlige kolleger i håndballens Champions League. Foto: Tor Erik Schrøder

Marta Tomac om kjønnsgapet: – Det er trist

Vipers-profil Marta Tomac (29) skjønner ingen ting av herreklubbene i håndballens Champions League får tre ganger så mye reisestøtte som kvinnene.

– Det er trist, men markedet styrer håndballen også. Som ellers i næringslivet, sier landslagsspilleren som ved siden av håndballkarrieren studerer økonomi ved NTNU.

Den nye og rekordstore medie- og markedsavtalen til det europeiske håndballforbundet EHF er verdt 5–6 milliarder kroner de neste 10 årene. Men kvinnene får bare en brøkdel av kaken. Hvert poeng Elverum tar i Champions League gir 5000 euro. Tomac og Vipers får til sammenligning bare 1000 euro.

– Kanskje utgjør forskjellen i markedsverdier hva man får for hvert poeng, men jeg kan ikke forstå at det skal være så ulik reisestøtte til bortekampene. Den har vel ingen ting med det å gjøre. Veldig synd, mener hun.

Lørdag åpner Vipers Champions League mot Krim i Ljubljana. De får 10.000 euro i støtte fra EHF til reisen til Slovenia. Elverum spiller i Portugal i neste uke og får 30.000 i støtte. Reiseutgiftene er usikre. Det koster fire ganger mer om klubbene må chartre fly på grunn av corona-situasjonen. I tillegg kan både Vipers og Elverum få millionutgifter på testing i forbindelse ved ut- og innreise av Norge.

– Selvfølgelig er vi i en sårbar situasjon nå med corona. Vi er usikre på om sesongen kommer til å bli spilt fullt ut. Da er det synd at vi får en så liten støtte på en så stor utgift som reisene er, mener Marta Tomac.

Håndballpresident Kåre Geir Lio har – gjennom VG – lovt at Norge skal ta opp pengespørsmålet internasjonalt. Han mener at kjønnsgapet hverken er 2020 eller håndballen verdig.

– Dette vil over tid forsterke forskjellene mellom kvinner og menn og vil hindre like arbeids- og utviklingsbetingelser, mener han.

– Målet må jo være at det blir som i verdenscupen alpint. Der er pengepremiene er de samme for kvinner og menn. Kjempebra, sier Marta Tomac. Både Mikaela Shiffrin og Frederica Brigone tjente sist sesong mer i rene prispenger enn noen mann i alpinsirkuset.

Hun mener også at norsk kvinnefotball generelt fikk seg et løft etter kvinnelandslaget for tre år siden fikk de samme økonomiske betingelsene som herrene. Marta Tomac ser ikke det europeiske håndballforbundet som motvillige.

– Vi gjør en del ting for å gjøre kvinnesatsingen like elegant som på herresiden. Over tid håper vi å kunne utligne økonomien i det. Jeg tror det finnes en politisk vilje til det, men markedet har også en innflytelse, sier EHFs styremedlem, Ole Jørstad, til VG.

– Jeg føler at det jobbes for det. Vi har merket at det var vært mer blest rundt Final 4 på kvinnesiden enn før, sier Tomac.

Norges Håndballforbundet besluttet allerede på 1970-tallet å satse like mye penger på kvinne- som herrelandslaget. Siden 1986 har kvinnelandslaget tatt til sammen 27 medaljer i OL, VM og EM – 12 av dem gull.

– Et perfekt eksempel, mener Vipers-spilleren. Men er klar på at det finnes kjønnsforskjeller også i norsk håndball.

– Vi har snakket om det: Interessen er stor både rundt landslaget og Vipers. Støtten er der. Men likevel ser vi at mange av dameklubbene økonomisk sett ligger bak herreklubbene i Norge også, sier hun.

