BLIKK FOR REDNINGER: Torbjørn Bergerud i VM-åpningen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL

Folkebørsen: Bergerud-tap mot overmakten

(Norge-Frankrike 24–28) Han holdt Norge inne i kampen lenge, men til slutt tapte Torbjørn Bergerud keeperkampen mot Wesley Pardin. Mens Frankrike knakk de norske håndballgutta i VM-åpningen.

Publisert: Nå nettopp

Norge slet lenge uten syke Christian O’Sullivan. Til slutt kom noe nær et sammenbrudd. Det norske favorittstempelet i VM fikk seg et ordentlig skudd for baugen.

Norge var ikke påskrudde fra start. Det var Kentin Mahe. Frankrikes bakspiller fra Veszprem startet med å score på en fantastisk, fortsatte med å sette inn de tre neste målene, og satte en standard for resten av VM-åpningen.

Frankrike ledet 4–1 før Sander Sagosen og Torbjørn Bergerud kom i gang, jevnet ut forskjellene. En Bergerud-redning med påfølgende Sagosen-scoring berget 13–13 til pause.

