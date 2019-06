Endelig bekreftet: Heidi Løke klar for Vipers

På en pressekonferanse i Kristiansand blir Heidi Løke presentert som ny spiller i Vipers. 36-åringen har skrevet toårskontrakt med klubben som har vunnet alle titler i Norge de to siste sesongene.

Oppdatert nå nettopp







– Det var veldig riktig å velge Vipers, sier Løke som i et intervju med Fædrelandsvennen avslører at hun kan komme til å spille i Vipers i mer enn to sesonger.

– Hun kan holde seg på et godt nivå til etter hun har fylt 40, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Vipers er Norges beste lag og jeg kjenner at jeg har savnet å spille Champions League, sier Løke. Hun skal pendle fra hjemmet i Sandefjord til sørlandsbyen.

– Jeg skal ikke gi meg med det første, lover Heidi Løke. Tobarnsmoren lover hun har høye ambisjoner med klubben som ble nummer tre i Champions League sist sesong.

– Vi får inn en robust spiller som er en god lagbygger i tillegg til å være en god spiller, sier Gjekstad, som har hatt Løke i stallen gjennom to perioder i Larvik.

les også Treneren bekrefter: Heidi Løke forlater Storhamar

Hun blir også gjenforent med Katrine Lunde som hun har spilt sammen med både på landslaget og i Györ. Keeperen er nyoperert etter korsbåndskaden.

– Hun er fantastisk spiller og et enda bedre menneske, sier Løke.

– Det er mange som gleder seg å spille med Heidi, lover treneren.

Daglig leder Terje Marcussen opplyser at kontrakten er finansiert eksternt av sponsorer.

– Lønningen er ekstrem lav i forhold til alle vi kan sammenligne oss med, mener Gjekstad. Hun kommer fra sesongstart til å utgjøre en duo på strek sammen med Julie Andenæs, som kommer fra Larvik. Den tredje strekspilleren, Hanna Yttereng, er nyoperert.

les også Heidi Løke pendler «jorden rundt»: – Det går ikke ut over noe som helst

– Jeg har fortsatt ambisjoner for håndballkarrieren min,

hvor to viktige mål for meg er å spille VM og OL i Japan i 2019 og 2020, sier Løke – og kommer i Vipers på lag med hele syv av Norges spillere under EM denne sesongen.

Etter at Larvik ble flyttet ned en divisjon ble det sportslige nivået for lavt for Løkes ambisjoner. Landslagssjef Thorir Hergeirsson satt foten ned i VG rett etter at Løke og Storhamar hadde tapt sluttspillfinalen for Vipers i mai.

– Det ser ikke bra ut. Så ærlig må jeg være. Det går an for en landslagsspiller å spille i 1. divisjon, men minimumsnivået er et lag som kan kjempe om opprykk til eliteserien.

Heidi Løkes klubber 2019: Vipers. 2017–19: Storhamar. 2011–17: Györ. 2008–11: Larvik. 2007–08: Aalborg. 2002–07: Gjerpen. 2002–02: Larvik. Til 2000: Runar. Vis mer vg-expand-down

Storhamar-trener Arne Senstad bekreftet tidligere uken at Løke hadde sagt nei til klubbens nye tilbud. Også Larvik har fått den endelig beskjeden fra kontraktsløse Løke, som ikke var forpliktet til å spille for klubben hun tidligere har vært to perioder i.

– Jeg hadde sett fram til å spille for Larvik Håndballklubb igjen og være med på å gjenreise klubben. Når det nå viser seg at spill i førstedivisjon ikke er forenelig med landslagsspill, er det riktig og nødvendig for meg å spille for en annen klubb, sa Heidi Løke i en pressemelding torsdag.

les også Løkes landslagsplass kan stå på spill: – Bli på Hamar, Heidi

– Dette er en beklagelig og kjedelig situasjon for Larvik Håndballklubb, sier Larviks styreleder Marion Eriksen Wold.

– Heidi var tiltenkt en sentral rolle i klubbens utvikling. Vårt fokus nå er å gjenreise Larvik Håndballklubb, og det gjelder både sportslig, kulturelt og økonomisk. Vi har nettopp startet arbeidet med å erstatte Heidi og er gledelig overrasket over interessen fra høykompetente spillere, både fra innland og utland.

Publisert: 14.06.19 kl. 12:02 Oppdatert: 14.06.19 kl. 12:24