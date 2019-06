SØLVET KOMMER HJEM: Espen Lie Hansen får snart tilbake VM-sølvet fra sist vinter. Foto: Privat

Espen Lie Hansens VM-sølv berget etter flyttebrannen: Krever erstatning

Espen Lie Hansen (30) får tilbake VM-sølvet fra sist vinter. Håndballstjernen varsler erstatningskrav etter at han mistet mange av sine eiendeler da en flyttebil brant i Frankrike natt til torsdag.

– Det bra at VM-sølvet er reddet i denne tragedien, sier Lie Hansen til VG. Han har tidligere kalt brannen en katastrofe og frykter at han har mistet nesten alt han eier.

Landslagsspilleren med 159 kamper for Norge vil ikke kommentere erstatningskravet som fredag ble fremmet gjennom advokat Eirik Monsen. Han representerer også spillerforeningen NISO.

– Det vil komme et erstatningskrav, men mye må avklares før vi vet hva det vil inneholde. Nå håper vi på en god og konstruktiv dialog med flyttebyrået, sier Monsen til VG.

«Kravet vil knytte seg til det økonomiske tap Lie Hansen ved dette er påført. Fortotto anses å være ansvarlig for de skader som ble påført flyttelasset», skriver advokaten i et brev til Mohamed Chelaou i Fortotto Transport.

– Jeg har vært i en sjokksituasjon og reagerer at på at jeg fikk dette brevet før jeg har kommet meg hjem til Norge, sier Mohamed Chelaou til VG. Sjåføren ble via medtrafikanter gjort oppmerksom på at det kom røyk ut av bilen rett etter en rast på en bensinstasjon kl. 02.00 natt til torsdag. Halvannen time senere var varebilen – en Mercedes Sprinter – utbrent.

Espen Lie Hansen har bekreftet over for VG at han ikke hadde forsikret flyttelasset som skulle gå fra Nantes i Frankrike og hjem til Drammen. Bakspilleren gjør til høsten comeback for gamleklubben i norsk håndball.

TUNG HJEMKOMST: Espen Lie Hansen mistet stort sett alle sine eiendeler da flyttebilen brant torsdag. Foto: NTB scanpix og privat

– Jeg har to ganger gitt ham skriftlig beskjed om at han måtte forsikre flyttelasset selv, hevder Chelaou.

Advokaten vil ikke kommentere om Lie Hansen selv er å laste for mangelen av forsikring. Sjåføren mener han heller ikke har fått utbetalt den avtalte forhåndsbetalingen av Lie Hansen. Han tviler på om flyttebyråets egne forsikringer dekker landslagsspillerens tap.

– Jeg risikerte livet for å laste av det jeg kunne av flyttelasset. Nå etterpå ser jeg at jeg ikke burde gjort det, sier Chelaou.

Espen Lie Hansens bergede eiendeler ble gjennom tre timer stående ute i regnet etter brannen i varebilen på motorveien noen mil nord for Paris. Flyttebyrået er i tvil om hvor mye som er igjen av verdi.

Resten etter brannen er flyttet på lager i Brussel. Selv har sjåføren kun med seg VM-sølvet til Espen Lie Hansen hjem til Norge. Den fikk han etter den tapte finalen mot Danmark i januar.

– Jeg skjønne at den har en spesiell verdi for ham, sier Mohamed Chelaou.

Espen Lie Hansen frykter at sølvmedaljen fra fjorårets Champions League-finale har gått tapt i brannen.

