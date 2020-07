NYTT BLOD: Katrine Lunde har fått nye lagvenninner i Jana Knedlíková (i midten) og Evelina Eriksson. I bakgrunnen på Vipers-kontoret går den nye assistenttreneren, Endre Fintland. Foto: Jostein Overvik

Knallhard konkurranse i Vipers: – Kan bli trangt om plassene

KRISTIANSAND (VG) Nora Mørk og 21 andre spillere gjør stallen til Vipers sterkere enn noen gang. Ole Gustav Gjekstad forventer knivskarp konkurranse. Treneren regner med å måtte ta upopulære valg.

– Det kan bli trangt om plassene om alle holder seg skadefrie. Jeg tror det kan bli veldig bra, sier Nora Mørk. Stjernen er en av fem nye spillere i Gjekstads stall.

– Det ser tøft ut, ler Katrine Lunde. Veterankeeperen har vært vant til å stå mye også mot svakere motstand. I hennes skadefravær vokste Andrea Austmo Pedersen sist sesong til en VM-spiller for Norge. Nå er også den lovende målvakten Evelina Eriksson hentet fra Sverige.

– Det blir tøft på en positiv måte. Utgangspunktet med antall, type spillere og blanding av alder er bortimot optimalt, mener Gjekstad, som trente Larvik i to perioder og var med på gull og i alt tre finaler i Champions League.

– Angrepsmessig er potensialet i denne stallen større enn noe annet jeg har jobbet med. Det er fantastisk. I forsvar lå de beste årgangene i Larvik bedre an. Jobben vår er å bli bedre defensivt, sier Gjekstad.

Med denne troppen har han minst trippel dekning på alle plasser.

Målvakter: Katrine Lunde, Andrea Austmo Pedersen, Evelina Eriksson.

Venstre kant: Vilde Jonassen, Sunniva Andersen, Karoline Olsen.

Venstre bakspiller: Emilie Hegh Arntzen, Ragnhild Valle Dahl, Jeanett Kristiansen.

Midtre bakspiller: Henny Reistad, Marta Tomac, Tonje Refsnes.

Strekspiller: Heidi Løke, June Andenæs, Hanna Yttereng.

Høyre bakspiller: Nora Mørk, Silje Waade, Linn Jørum Sulland, Karine Dahlum.

Høyre kant: Malin Aune, Jana Knedlíková, Carolina Morais.

Olsen og Refses er foreløpig ute med skader. En del spillere får uansett ikke spille så mye de ønsker. Gjekstad er forberedt på at det kan bli noen tøffe tak internt i spillegruppen.

– Vi har mange spillere som gjerne vil spille for Norge. Noen av dem i samme posisjon, sier Ole Gustav Gjekstad. Treneren holdt torsdag et eget møte om nettopp den skjerpede konkurransesituasjonen mellom spillerne.

– De kommer til å kjempe om plassene i EM og enda mer i en mindre OL-tropp. Så det blir viktig å jobbe mye med laget og kulturen. Vi skal ikke bare konkurrere med andre lag, vi skal konkurrere litt internt også, sier han.

FORSTERKNINGENE: Ole Gustav Gjekstad med fem nye spillere i Vipers Kristiansand. Fra venstre: Karine Dahlum (fra egen stall), Evelina Eriksson (Skuru), Jana Knelikova (Györ), Jeanett Kristiansen (Ikast) og Nora Mørk (Bucuresti). Foto: Fra Vipers Instagram-konto.

– Det blir kniving om plassene og det kan bety noe for landslagsplassen hvor mye spilletid hver enkelt får i Vipers. Det er mange ting å tenke gjennom for meg. Det blir en rullering. Klubben er det viktigste for meg som trener, men hver enkelt spiller skal få det utstillingsvinduet hun fortjener, lover han.

Vipers har nå den bredeste stallen av toppklubbene i Europa. Til sammenligning kjører Györ med 17 spillere. Rostov-Don har kun 16 i stallen. Ole Gustav Gjekstad mener at sørlandsklubben gjør nettopp det verdens beste spillere ba om i oppropet «#dontplaytheplayers».

– Det gjøres svært lite i de forskjellige forbund for å senke belastningen på de beste spillerne. Vi har en skadehistorikk hos en del av spillerne som vi ønsker å ta hensyn til, sier han.

Men usikkerheten er fortsatt stor om hvordan sesongen blir. Vipers skal etter planen starte internasjonalt midt i september. Men både Gjekstad og spillerne tviler sterkt på at det skjer.

– Hvis vi ikke får de ni Champions League-kampene i høst så blir minuttene på banen for få. Det vil være kjedelig om det blir for få kamper, medgir han.

