Ble «sulteforet» av svenskene i VM: Norge er spent på maten

MALMÖ (VG) De norske håndballgutta var alt annet enn fornøyde med den svenske serveringen under VM i 2011. Nå er Christian Berge & co. spente på maten i Malmö.

– Det var greit nok, det var kylling og pasta. Vi er vant til det, smiler landslagssjefen etter det første måltidet i Sverige. Han mener at de kan være avgjørende for mesterskapet at spillerne klarer å få i seg nok mat. Ernæring er en svært viktig del av hans regime.

– Det er skummelt om spillerne blir matleie. Det kan skje om de får servert det samme om og om igjen. Vi er nødt til å få mat i kroppen. For belastningen er stor, sier han og vil følge opp maten de neste dagene.

– Hvis maten ikke er god nok, må vi noen beslutninger og egne initiativ, lover Berge. Han er nå i gang med forberedelsene i til møtet med Ungarn i hovedrunden fredag. Han studerte tribuneplass hvordan Ungarn snudde matchen mot Island helt på hodet i 2. omgang onsdag.

Det er ingen tvil om at Norge spiste godt under gruppespillet hjemme i Norge. Kylling og pasta var ingen opptur etter ankomst Skåne torsdag ettermiddag.

– Foreløpig er dette noen hakk ned fra det vi hadde i Trondheim. Men dette var bare et måltid. Så vi får se, sier Alexander Blonz til VG.

Landslagslege Thomas Torgalsen er ansvarlig for matopplegget i VM.

– Det var lite mat og den var ikke god. Sånn vi oppfattet det var maten «low budget» i VM. De hadde beregnet for lite av alt, sier Thomas Torgalsen som også var landslagslege i VM for åtte år siden.

Spesielt i gruppespillet var serveringen mangelfull fra de svenske arrangørenes side. Norge tapte både for Ungarn og Island i Linköping.

– Jeg husker det var mye pastaskruer, sier Håvard Tvedten – den gang på All Star Team i VM, nå ekspert for NRK i Sverige.

Legen sier at Norge i utgangspunktet ikke er bekymret og poengterer at håndballjentene fikk bra servering under Sverige-EM i 2016. Torgalsen skal uansett gå gjennom matsituasjonen med kjøkkensjefen på hotellet Scandic St. Jörgen i Malmö.

– Vi må ha bra mat og vi må ha nok mat, sier han. Torgalsen samarbeider med Olympiatoppens ekspert på ernæring, Heidi Holmlund. Christian Berge har vurdert egen kokk, men valgte å droppe det når mesterskapet går i Skandinavia.

Støtteapparatet er selv innstilt på å koke Norges hemmelige spesialvariant av havregrøt til frokost i Malmö. Seks liter går med hver morgen.

Sander Sagosen mistet noen kilo under EM i Polen for fire år siden og gikk ned hele seks kg i Frankrike-VM året etter. Men nå har den 97 kg tunge stjernen lært seg å spise selv når han ikke er spesielt sulten.

– Etter kamp forsøker jeg å få i meg ikke bare ett måltid, men to. De er ikke store, men jeg sliter ofte med å få i meg mat rett etter kamp. Jeg prøver å få i meg mest mulig karbohydrater, fisk, litt sunt, og etter det prøver jeg å ha med meg isprodukter og yoghurt på rommet, forklarer han til VG.

– Det er viktig å få i seg kalorier for å kunne restituere fort nok. Dette blir svært viktig når vi i neste uke får bare et døgn mellom de to siste kampen i hovedrunden, sier Thomas Torgalsen.

