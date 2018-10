Her redder Morten Nergaard Elverums Europa-drøm: Ny ellevill seier

ELVERUM (VG) (Elverum-Riihimäen Cocks 28–27) En redning av keeperveteran Morten Nergaard (31) i aller siste sekund reddet tre nye poeng i Champions League. Elverums vinnerskalle nummer én skal vurdere fremtiden.

– Vi gjorde ingen stor kamp. Men håndball handler om å vinne. Det er sånt man har Morten Nergaard til. Eller hva, spør Elverum-trener Michael Apelgren med et stort seiersglis.

Drømmen om åttendelsfinale i Champions League lever videre takket være at Elverum-kapteinen fikk hånden på det siste skuddet fra finske Cocks.

– Utrolig deilig å få den redningen. Skal vi ha sjanse til å gå videre må vi ha to peong med Cocks. Vinnerkulturen har vi bygd opp gjennom mange år. Nå har vi mange yngre spillere som forhåpentligvis klarer å ta over den, sier Nergaard.

– Det å være en vinner sitter i veggen i denne klubben. Det er en verdi vi snakker mye om. Det er godt å se at vinnekulturen lever videre selv om vi har mange nye spillere, mener Apelgren etter at Elverum to helger på rad har reddet to poeng i aller siste sekund. Forrige lørdag avgjorde 20-åringen Simen Holand Pettersen mot Wacker Thun på nøyaktig samme tidspunkt.

Nergaard har - bortsett fra en liten periode i Danmark - vært med på hele Elverums opptur fra nivå to i 2005 til spill i Champions League de siste fire sesongene.

Men Nergaard er usikker på fortsettelsen. Kontrakten går ut etter sesongen.

– Ingen ting er avklart. Det er en diskusjon mellom klubben og meg, sier han til VG.

Elverum slet tungt i 2. omgang, men klarte til slutt – ved hjelp av Nergaard og godt forsvarsspill å ta sin tredje strake seier i Champions League.

Etter 41 minutter ledet det Øst-Europa-dominerte finske laget 20–18. Riihimäen Cocks dro ned tempoet og hadde initiativet. Elverum hadde store problemer med å score.

– Det er lenge siden jeg har sett Elverum så tafatte og tempoløse, kommenterte Viasat-ekspert Gunnar Pettersen.

Spenningen fortsatte. 10 minutter før slutt ledet Cocks 23–22. Elverums Endre Langaas røk på en utvisning. Likevel utlignet Sigvaldi Gudjonsson etter et lite islandsk kunststykke på høyrekanten.

Men Nico Rönnberg – bror til tidligere Elverum-spiller Andreas Rönnberg – holdt finnene i ledelsen. Riihimäen Cocks var seige som finsk tango. Elverums slovenske stjerne Tine Poklar fortsatte å mislykkes før Rönnberg igjen skaffet finnene tomålsledelse.

Men Alexander Westby, Sigvaldi Gudjonsson og Jonas Burud løftet Elverum tilbake i ledelsen minuttet før slutt. De kriget foran 1940 elleville tilskuere.

Elverum ledet 15–14 ved pause. Det kunne vært mer. Hjemmelaget ledet 13–10 etter 20 minutter, men så kom det litt for mange bytter fra Michael Apelgren og litt for mange feil fra spillerne.

Venstrekanten Alexander Westby imponerte med fem scoringer og svenske Lukas Sandell viste med sine tre mål hvorfor han er en tilvekst for Elverum i Champions League.

