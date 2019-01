Norsk 18-åring banens beste - men nå er det tilbake på benken

HERNING/OSLO (VG) (Norge-Chile 41–20) Norge tangerte sin egen målrekord for mesterskap da Chile ble overkjørt med 41–20 i Boxen tirsdag. Den store testen blir Danmark torsdag.

Publisert: 15.01.19 19:52

I VM i 2007 vant Norge 41–13 over Angola, en rekord for antall scoringer som håndballgutta tangerte mot Chile.

Sentralt i den norske kalasseieren sto den 18 år gamle mesterskapsdebutanten Alexander Blonz, som noterte åtte mål, og ble kåret til banens bestemann.

– Det er gøy for meg og gøy for laget, sa rogalendingen til TV3 etterpå.

– Men jeg tror ikke rollen min i laget blir endret. Magnus (Jøndal) er jo én av verdens beste venstrekanter, sa Blonz og regnet med at det er tilbake på benken mot Danmark.

– Jeg er litt skuffet over at han ikke hadde 100 prosent som meg, gliste Espen Lie Hansen og kikket i retning Blonz da han ble intervjuet av VG.

Norge har nå 60 plussmål etter fire VM-seirer. Torsdag får Norge for første gang kvalifisert motstand når arrangør Danmark står på motsatt banehalvdel i Boxen.

– Det blir spennende. Jeg gleder meg vanvittig. To gode lag, det skal bli litt av et brak, sa landslagstrener Christian Berge til TV3. Han skal se Danmarks kamp mot Østerrike senere tirsdag kveld.

Fire seirer i starten - og avansementet er allerede klart. Det er tidenes åpning for Norge i et mesterskap, uansett om vi snakker EM eller VM - og det handler om menn.























– Gutta har lyst til å spille godt, sa Christian Berge til TV3 etterpå.

– Jeg ville starte med det laget vi pleier å spille med, og så skulle jeg rullere etter hvert, forklarte Berge.

Chile-sjef Mateo Garralda var så sikker på å tape mot Norge at han valgte å rullere på mannskapet - og spare de beste spillerne før den viktige kampen mot Saudi-Arabia torsdag.

Likevel holdt Chile bra følge i starten og ledet 4–3, men så begynte Torbjørn Bergerud å redde skudd - og plutselig ledet Norge 9–4 etter tre kjappe Alexander Blonz-scoringer.

Norge løp fra Chile og hele 12 av 21 mål i 1. omgang kom på kontringer. Det sto altså 21–12 ved pause etter en strålende halvtime, særlig offensivt, der kantene Blonz og Kristian Bjørnsen noterte fire mål hver.

– 18-åringen har så god skuddteknikk, sa TV3-ekspert Joachim Boldsen i pausen om Blonz.

– Men motstanden er kanskje ikke så mye bedre enn det Blonz er vant til fra norsk nivå to, fastslo tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik ved hans side.

Sander Sagosen satt på benken med en ispose på hvert kne fra start i 2. omgang og ble sittende og lade opp til Danmark-kampen. Alexander Blonz derimot benyttet anledningen til å fortsette å briljere når han fikk sjansen - for mot Danmark er Magnus Jøndal tilbake i førsteoppstillingen.

Etter bare syv minutter var det blitt 27–14, og da fikk også Henrik Jakobsen sine første minutter for Norge i VM. Han scoret sitt første til 35–18, og Norge hadde fortsatt 12 minutter på seg til å sette «pers» i mesterskapssammenheng.

– Vi slipper kanskje inn litt mange mål, men vi scorer også mange mål, sa Espen Lie Hansen til VG etterpå.

Christian Berge valgte å starte med sine aller beste menn, bortsett fra Magnus Jøndal, som har litt småtrøbbel med et lår og var erstattet av Blonz på venstrekanten. De to målvaktene Torbjørn Bergerud og Espen Christensen fikk én omgang hver.

Landslagssjefen har et klart mål om at Norge skal spille bedre for hver eneste kamp i VM.

PS: Landslagsrekorden for herrer 55-5 over Storbritannia i 1975 - men det var ikke i mesterskap.