LANDSLAGSKOMPISER: Sander Sagosen (til høyre) og Espen Lie Hansen er gode landslagskamerater - og bitre semifinalemotstandere. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lie Hansen legger presset på Sagosen og PSG: – Vi har ingenting å tape

Publisert: 09.05.18 15:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

HÅNDBALL 2018-05-09T13:50:06Z

Sander Sagosen (22) mener hans PSG burde gå greit til finalen i Champions League, der første hinder på veien er Nantes og Espen Lie Hansen (29). Landslagskollegaen gir ham delvis rett i akkurat dét.

– Det er klart at med de pengene og de spillerne PSG har, er de selvfølgelig favoritter. Men det har ofte vist seg at underdogen vinner i denne finalehelgen og vi har ingenting å tape, sier Espen Lie Hansen til VG.

Han tar telefonen like etter det i forrige uke ble klart at han og Sander Sagosen skal møtes til dyst i semifinalen av herrenes Champions League, den såkalte «Final4»-helgen 26.-27. mai. Nantes-laget til Lie Hansen går inn til finalehelgen med senkede skuldre.

– Dette er jo første gang Nantes har kommet til semifinalen i Champions League, så det er naturlig at vi får underdog-stempelet i denne kampen, sier han.

Mantraet til landslagsstjernen er at PSG har erfaringen, de har presset og de «skal vinne» - Nantes, derimot, har ingenting å tape. Sagosen og Lie Hansen har allerede møttes i serien ved ett tilfelle, da vant Sagosen og PSG kampen 31–29 - men Lie Hansen vant målstatistikken 4–3 mot sin landsmann.

– Alltid deilig å vinne målstatistikken mot en annen nordmann, men det er viktigere å få en seier. Jeg ville valgt seier over å vinne målduellen, sier han uselvisk.

Forlot Danmark

Lie Hansen forlot et dansk Midtjylland i økonomisk krise i januar, en avgjørelse han ikke angrer på.

– Det har vært veldig fint, jeg ble bare kasta rett inn i det etter EM og spilte min første kamp uten å ha trent med laget, sier Lie Hansen, som ligger på tredjeplass med laget sitt i den franske ligaen.

Sagosens PSG kjemper på sin side en beintøff tittelduell mot Montpellier, som leder med to poeng. Nantes og Lie Hansen har en mulighet til å gi en håndsrekning til PSG. De møter nemlig serielederen på Norges nasjonaldag 17. mai.

– Spørs om jeg har så lyst til det, jeg er fortsatt eneste nordmann med fransk ligagull, så kanskje Sander skal få vente litt, sier Lie Hansen spøkefullt på spørsmål om han har lyst til å hjelpe sin landsmann.

I CL-semifinalen er det imidlertid ikke tale om noen håndsrekning.

– Jeg tror på seier, det er vanskelig å møte oss også. Paris veit at de kan tape mot oss, vi kan spille med senka skuldre. Det er bare én kamp, så alt kan skje, konkluderer Lie Hansen.

– Bra for Norge

– Det blir gøy å møte Espen, gøy for ham og for meg, og veldig bra for norsk håndball med flere i toppen av den gjeveste turneringen, sier Sander Sagosen til VG.

Heller ikke han bryr seg nevneverdig om den interne scoringsduellen.

– Vi får se på den duellen, jeg er ikke så opptatt av å score mer enn Espen, sier Sagosen, som ikke legger skjul på at PSG har favorittstempelet - og trives med det.

PSG-stjernen forteller om en intens sesongavslutning for det franske hovedstadslaget.

– Vi har et ganske enkelt program igjen og skal ikke tape flere kamper. Så får vi håpe at Espen og Nantes kan hjelpe oss litt med å ta poeng fra Montpellier, melder Sagosen.

Han har allerede sett for seg drømmescenarioet for helgen: Slå Nantes og Lie Hansen i semifinalen, møte Vardar (som skal møte Montpellier i den andre semien) i finalen og revansjere det sure 23–24-tapet for det makedonske storlaget i fjorårets Champions League-finale.

PS. Onsdag kveld møter PSG bunnlaget Massy Essonne, mens Nantes spiller mot Ivry. Montpellier møter Toulouse torsdag.