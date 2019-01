Danmark-stjerne: – Nordmennene er forbannet gode på kontringer

2019-01-27

HAMBURG (VG) Nordmennene lover hevn. Danmark gleder seg voldsomt til å spille VM-finale i Boxen på Jylland søndag.

– Nordmennene er forbannet gode på kontringer, sier Flensburg-Handewitt-stjernen Rasmus Lauge (27) til VG.

– De kontringene kan ødelegge selv de største forhåpninger hos motstanderne, fortsetter mannen som har imponert stort fram til VM-finalen.

Da Norge og Danmark møttes i gruppespillet, vant vertene 30–26 i Boxen. Nå er det tid for ny kamp, og begge lagene virker bedre nå enn de var den gang, for ei drøy uke siden.

– Ja, dette er kanskje den beste kampen et dansk landslag har spilt noen gang, sier den danske forsvarssjefen Henrik Möllgaard (34) til VG etter semifinaletriumfen over Frankrike 38–30.

Mikkel Hansen, som scoret 14 mål på 18 skudd mot Norge, er som vanlig forsiktig i sine uttalelser, men stråler opp når VG spør om hvordan det blir å spille finalen:

– Det blir emosjonelt. Det er noe en drømmer om som barn, å kunne spille VM-finale på hjemmebane. Vi gleder oss veldig, sier Hansen og legger til at «score 38 mål på Frankrike er ikke noe en gjør hver dag».

Mens de norske spillerne er klare på at de vil gjøre sølvet fra siste VM om til gull, er danskene like klare på at de spiller for gull:

– Vi vil stå øverst på seierspallen, sier Rasmus Lauge.

– Vi spiller finalen i vår egen festning. Jeg er glad for at vi får god tid til å lade batteriene til den kampen.

Landslagstrener Nikolaj Jacobsen er tydelig følelsesladet over å ha kommet til VM-finalen.

– Det betyr mye også for meg personlig. Jeg har ikke vunnet noe med landslaget selv.

På spørsmål om hva Norge har lært av tapet mot Danmark i gruppespillet, svarer Sander Sagosen slik til VG:

– Vi har lært at vi må la ballen gjøre jobben og ikke spille fysisk. Da er det greit!

– Nå er det finale mot Danmark, og vi er revansjsugne, sier Gøran Johannessen.

– Nå skal vi ta det gullet!

– Har Norge muligheten?

– Ja, absolutt. Selv om vi ble banka forrige gang, har vi slått Danmark før.

Bjarte Myrhol er også sugen på VM-gull i det som kanskje kan bli hans siste sjanse til å bli verdensmester:

– Å få oppleve VM-finale i Boxen mot Danmark blir rått. Vi står mentalt mye sterkere nå enn for to år siden.

– Hvorfor?

– Fordi vi har vært der før. Alle oppmerksomheten preller litt mer av. Lysten til å vinne gull er enorm.