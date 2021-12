COMEBACK: Daniel Høglund er klar for å kommentere VM-kvartfinalen sammen med Gunnar Pettersen.

Daniel Høglund tilbake på kommentatorplass: − Jeg er litt rørt

GRANOLLERS (VG) Daniel Høglund (35) er tilbake på kommentatorplass etter å ha fyllekjørt for andre gang i september. Nå skal han gjennomgå et 10 måneders kurs i regi av Kriminalomsorgen for at det ikke skal gjenta seg.

– Jeg er litt rørt, sier han til VG.

– Først og fremst fordi jeg har fått så mange hyggelig meldinger siden dette skjedde. Nå som jeg har vært hjemme og syk har jeg også fått mange hyggelige meldinger. Så man føler seg ønsket. Det gjør dette mye lettere.

Viasat-profilen ble tatt av skjermen på ubestemt tid etter å ha blitt tatt med en promille på 1,08 en natt i slutten av september.

Det skjer bare tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik, den gangen med en promille på 1,92. Programlederen og sportskommentatoren var forberedt på fengselsstraff da han snakket med VG 1. oktober.

– Jeg tenker med én gang at «Nå er det over». Jeg sa det med en gang. Det var ikke noe poeng å bortforklare noe. Jeg sa vel «Ta meg med. Jeg har driti meg ut», meldte Høglund.

Men etter drøye to måneder er han tilbake for fullt.

– Jeg tror ikke det er bra å sitte hjemme, grave seg ned for lenge og synes synd på seg selv. I starten ville jeg ikke ut, men på et tidspunkt må man se folk i øynene og se verden og ufarlige gjøre den delen av det. Det har vært vanskelig. Jeg gjemte meg mye i starten, sier han.

– Hvilke reaksjoner får du?

– Av alle meldinger som har kommet til meg har bare en vært negativ. Det jeg tar med meg mest av alt er den kjærligheten fra utrolig mange mennesker. Det har vært helt utrolig. Jeg trodde ikke det fantes så mange snille mennesker. Man får jo lyst til å bli et bedre menneske selv. Det har vært helt overveldende, sier han.

I januar skal Høglunds promillesak opp for retten.

– Kriminalomsorgen har et program mot ruskjøring som du kan få i stedet for å sone straff. Jeg tar ikke det for ikke å sone straffen. Å sitte med fotlenke med 30 dager har jeg gjort før. Jeg har lyst til ikke å gjøre samme feil igjen og ser på programmet som et viktig verktøy for å lære noe, sier han foran ti måneder med enkelt og gruppesamtaler.

Høglund opplyser at han vært inne til en personlighetsundersøkelse og fått klarsignal fra Kriminalomsorgen.

– Jeg ser frem til det. Jeg tror det er sunt å stå i dette over litt lengre tid. Ved å være i noe i ti måneder så setter det seg bedre «der oppe». Men jeg vet ikke helt hva jeg går til.

Høglund hoppet i november inn som reserve som programleder i en av TV3s sendinger fra vinteridretten. Det var meningen han skulle gjøre kommentator-comeback da Norge VM-åpnet mot Kasakhstan 3. desember.

Men etter å ha ankommet flyplassen på Gardermoen fikk Høglund klar beskjed om å ikke sette seg på flyet. Det hadde satt seg infeksjon i en operert hånd. Han er takknemlig. Så ventet en ny operasjon og utsettelse av kommentatorjobben i VM, som han skal gjøre sammen med ekspert Gunnar Pettersen.

– Hånden er på bedringens vei, men jeg klarer knapt å løfte mobilen, forteller Høglund som ble liggende i ni dager på sykehus og måtte to ganger til i narkose for å få renset opp i hånden på nytt.

– Det har vært kjipt selvsagt. I utgangspunktet var det spesielt å komme tilbake på skjermen. Det gjorde dette litt ekstra vondt. Men jeg er sjeleglad jeg ikke dro til Spania med den hånden.

Sminkøren Turid Kjellesvik stoppet ham på flyplassen og bidro til at Høglund fikk rask kontakt med operasjonslegen i Oslo.

Men nå er han klar for Norge-RHF (det russiske håndballforbundet) kl. 17.30. Det er kvartfinale i VM og Høglund ser lyst på kvelden med mikrofon og spennende håndball.

– Jeg gleder meg. Jeg gruer meg ikke, sier han.

KLAR FOR JOBB: Daniel Høglund gjør seg klar til å kommentere VM i Spania.

Daniel Høglund sier at han ikke blir avholdsmann etter de to promillekjøringene.

– Vi får se hvordan dette blir. men jeg håper jeg kan ta et glass øl eller vin i normale omstendigheter, sier TV-kommentatoren og legger til:

– Jeg mener det må gå an å si at man har et problem med alkohol selv om man ikke er alkoholiker. Det føler jeg meg ikke som. Men må innse at hvis man gjør dumme ting i alkoholpåvirket tilstand så er det et problem. Det er det jeg vil ta tak i.