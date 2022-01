forrige















Fiesta med håndballgutta: Tok livet av Spania-spøkelset

BRATISLAVA (VG) (Spania-Norge 23–27) Spania-tapene har ridd Norge som en mare. Nå er det slutt. Håndballgutta tok et kvantesprang og påførte den dobbelte europamesteren det første tapet på 18 EM-kamper.

– Fantastisk forsvarskamp, mener landslagssjef Christian Berge til VG.

– Vi klarte å få Spania til å bli individuelle. Moro. Der har Jonas gjort en kanonjobb rett og slett, sier Berge og sikter til assistenten Jonas Willes forberedelser. Landslagssjefen roser igjen Sander Øverjordet og Erik Toft for å være fullstendig uredde mot de spanske stjernene.

– Gutta er i form og de har selvtillit, slår Berge fast foran EMs avsluttende uke.

Sander Sagosen & co. har blitt minnet på sin mest irriterende statistikk jevnt og trutt. Det er nå snart 25 år siden Roger Kjendalen i sin nest siste landskamp scoret 10 mål da spanjolene ble slått i Gjøvik. Ifølge NTB har det gått 1260 uker og 8824 dager uten norsk seier.

Men nå fikk Norge revansje både for OL-tapet i Tokyo og VM-fadesen mot spanjolene i Kairo for ett år siden.

Det var et kvantesprang for herrelandslaget og en fiesta for alle som så på. Norges forvandling fra de innledende rundene og til hovedrunden er nærmest sensasjonell.

RØRT ETTER KAMPEN: Sebastian Barthold måtte reise fra sin nyfødte seier for å dominere i håndball-EM.

Norge møter Sverige i siste hovedrundekamp tirsdag klokken 20.30. Dette avgjør om Norge går til EM-semifinalen:

Om Norge vinner mot Sverige, vinner de gruppen.

Om Norge og Sverige spiller uavgjort, går Norge videre grunnet bedre målforskjell enn Sverige.

Om Norge taper, er de avhengig av hjelp fra Polen (som møter Spania) for å gå videre.

Sebastian Barthold scoret på seks av syv forsøk og ble toppscorer.

– Det var ganske fantastisk. Vi kriger på og kriger på. Det er en skikkelig lagseier, sier Barthold i et TV 3-intervju.

– Vi sa før matchen at vi skal vise hvor sultne vi er. Og jeg synes vi tar en fortjent seier, fortsetter Barthold, som er nybakt pappa.

– Jeg skal hjem og se på Sverige. Jeg begynner med det mandag morgen, sier Christian Berge om planene foran tirsdagens avgjørende match.

– Intelligent coaching, sier TV 3-ekspert Joachim Boldsen om jobben som Berge har gjort.

Det hele begynte med et par spanske scoringer. Men det var bare oppvarming. Sander Sagosen (2), Magnus Gullerud (2) og Harald Reinkind sørget for kampens neste scoringer.

Info VG-børsen VG-børsen Spania-Norge 23-27 (11-14) Hovedrunden, EM. Ondrej Nepela Arena. Tilskuere: 1992. Dommere: Ivan Pavicevic/Milos Razmatovic, Montenegro - 6 p. Toppscorer, Spania: jorge Maquedo 6. Utvisninger: Spania 2 x 2 min. Norge 6 x 2 min + rødt kort (Eck Aga 3x2 min.). Torbjørn Bergerud 5 5 redninger/20 skudd Kristian Sæverås 8 6 redninger/11 skudd Vetle Eck Aga 7 0 skudd Sander Sagosen 6 4 mål/6 skudd - 1 feil Sebastian Barthold 7 6 mål/7 skudd Sander Øverjordet 6 2 mål/3 skudd Petter Øverby 6 1 mål/1 skudd Erik Thorsteinsen Toft 6 4 mål/9 skudd Kent Robin Tønnesen 5 0 mål/2 skudd Kristian Bjørnsen 6 3 mål/3 skudd Magnus Gullerud BB 9 4 mål/5 skudd Christian O’Sullivan 4 0 mål/4 skudd - 1 feil Harald Reinkind 7 4 mål/6 skudd - 3 feil Christian Berge (trener) 8 Vis mer

5–0 i løpet av fem minutter og 23 sekunder ga Norge et initiativ de holdt til pauseledelse 14–11. Igjen kom kantsvogerne Sebastian Barthold og Kristian Bjørnsen i fokus med til sammen seks scoringer de fordelte mellom seg.

Bjørnsen leverte den fineste – en flyger fra kanten – etter en pasning fra Sander Øverjordet som oste av årgangsvin fra Rioja.

Alt var ikke perfekt. Men Torbjørn Bergerud fikk opp noen redninger bak et mektig norsk forsvarsspill der Magnus Gullerud og Christian O’Sullivan først gjorde grovjobben i midtforsvaret før Vetle Eck Aga og Petter Øverby tok over som defensive tornadoer. Norge har hevet forsvarsspillet etter at det ble lagt om før mesterskapet.

– Vi har gått et skritt frem og to tilbake. det er ikke alltid like lett å prestere når du ikke presterer. Vi har klart å finne en mellomting. Det har vært viktig, mener forsvarssjef Magnus Gullerud - som leverte en stor kamp til 9 poeng på VG-børsen.

– Hvor bra er dette i forhold til det beste dere har gjort?

– Det får dere vurdere. Jeg tenker bare på neste forsvar og har lyst til å «grise» med dem og får sure. Vi hadde snevert fokus i dag og tenkte ikke så mye, sier han.

– Jeg trenger å få dette litt på avstand, sier han.

Christian Berge fortsatte sin nye linje med å kjøre Sander Øverjordet, Erik Toft og Kent Robin Tønnesen i bakspillerrekka fra start i 2. omgang. Toft hadde ikke helt den samme dagen mot Gonzalo Pérez de Vargas som mot Tyskland-keeper Johannes Bitter fredag, men justerte snart skuddarmen.

Tønnesen og Vetle Eck Aga begge ble utvist i løpet av 15 sekunder. Men tre scoringer av Øverjordet (2), Toft (2) og Barthold gjorde at Norge holdt kontrollen til tross for at spanjolene la ut forsvaret i en langt mer offensiv og aggressiv variant.

Kampen nærmet seg jevn da Kristian Sæverås kom inn og reddet to baller.

– Jeg er veldig fornøyd. Det var veldig deilig å komme inn når vi trengte redninger i den fasen, sier målvakten til VG.

– Den beste kampen vi har hatt med landslaget på lang, lang tid. Og nå skal vi vinne mot Sverige. Ellers så har ikke denne seieren no å si, sier eipzig-målvakten som plukket seks av 11 spanske skudd på slutten.

Hans redninger ga ny næring til tøffe norske taklinger i hockeyarenaen Ondrej Nepela. Sander Sagosen kom inn igjen på banen og tok tunge tak defensivt sammen med Gullerud, Eck Aga og Reinkind.

Kvarteret før slutt var ledelsen 22–19.

– Vær lojal nå, meldte Christian Berge i en «time out» og la til «stress dem». Han fikk umiddelbart svar av Sebastian Barthold lurte ballen inn bak Barcelona-keeper Perez de Vargas etter en hammer fra Toft i stolpen.

De siste 10 minuttene ble en ren fiesta. Vetle Eck Agas tredje utvisning og røde kort ble tatt med et smil.

– Det blir en tøff kamp mot Sverige. De ser gode ut. Men vi er flytsonen, sier mannen med den voldsomme skuddarmen.