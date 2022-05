Kommentar

Bengt Johansson er død: Han viste oss veien

Av Jostein Overvik

LEGENDE: Bengt Johansson døde lørdag. Her takkes han av som landslagssjef i 2004.

Svensk håndball er i sorg. Men Bengt Johanssons dødsfall gir oss alle en tåre på kinnet. Arven etter den legendariske landslagssjefen har løftet håndballen i hele Norden. Ikke minst her i Norge.

Under Johanssons inkluderende lederskap vant «Bengan Boys» VM-gull i 1990. Et tidsskille i internasjonal håndball. Plutselig dominerte et lag uten en autoritær østeuropeer på sidelinjen.

Han ble legendarisk for å holde seg i bakgrunnen når Sverige hadde time out. Bengt Johansson satte høye krav. Men det skjedde på den menneskelige måten. Ofte ispedd humor. Hans berømte «gurkburk-trekk» satte høyrekanten i scoringsposisjon bak motsatt sideback. Den ble hans varemerke.

«Gurkburk» sagt på Bengt Johanssons hallandsdialekt gir meg fortsatt lyst på svensk agurk lagt ned på glass. Pluss en dramatisk håndballkamp.

Den 194 cm høye svensken hadde et stort hjerte for mye og mange.

Etter Sveriges VM-gull i 1990 kom alt det andre i nordisk håndball. Danmark og Norges suksess på både herre- og kvinnesiden og mesterskapsmedaljene til det svenske kvinnelandslaget og det islandske herrelandslaget. «Bengan Boys» vant selv to VM-gull, fire EM-gull og tre OL-sølv før det var slutt i 2004.

Bengt Johansson inspirerte veldig mange. Ikke minst eleven Janne Andersson på gymnaset hjemme i Halmstad. Ingen har påvirket lederskapet til den svenske landslagssjefen i fotball mer enn Bengan.

I oppveksten opplevde Bengt Johansson den første svenske storhetstiden med VM-gull både i 1954 og 1958. Han hadde debutert som spiller på landslaget da Sverige spilte sin siste VM-finale på 26 år i 1964.

SPILLERNE I SENTRUM: Bengt Johansson sto ofte ytterst i ringen når Sverige hadde time out. Spillerne var i sentrum.

Da han selv kom inn som landslagssjef i 1988 klarte han endelig å bygge en bro mellom gammel og ny suksess i svensk håndball. Han bygget – helt typisk for ham – også bro mellom de rivaliserende spillerne i de to toppklubbene Drott og Redbergslid. Den aller beste, Magnus Wislander, ble til slutt kåret til århundrets spiller i verden.

Det norske kvinnelandslaget suksess har sin klare kobling til Johansson. Mats Olsson var målvakt da det første VM-gullet ble sikret. De siste 17 årene har han sørget for at håndballjentene stort sett alltid har den beste keeperen. I tillegg til å prege hele landslagsmiljøet med sin væremåte, erfaring og kunnskapsnivå.

Svenske trener har betydd mye i Norge. Christian Berge ville kanskje aldri ha ført herrelandslaget til to VM-finaler om han ikke hadde fått Gunnar Blombäck som trener i Viking på 1990-tallet. Berge kom til Stavanger like tom for ambisjoner som for penger.

Og det er langt fra sikkert at Glenn Solberg hadde blitt en internasjonal størrelse som spiller uten svenske Kent-Harry Andersson. Han var Drammen-trener da Solberg skulle ta de avgjørende stegene opp.

For drøye tre måneder siden førte Glenn Solberg Sverige til det første håndballgullet siden Johanssons dager.

Med inkluderende lederstil, høy kunnskap – og veldig få ord i time outene – har Glenn Solberg tatt både spillergruppen og mesterskapene med storm. Det er uvisst om Parkinson-syke Johansson fikk med seg hvordan nordmannen ledet Sverige til EM-gull.

Men på veldig mange måter fører Glenn arven fra Bengan videre.

Det rører et håndballhjerte.