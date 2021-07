MISFORNØYD: Sander Sagosen etter straffebom nummer to mot Spania. I bakgrunnen spanske Gedeon Guardiola (30) og keeper Gonzalo Pérez de Vargas. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Sagosens straffefloke: − For dårlig rett og slett

TOKYO (VG) Sander Sagosen (25) er alt annet enn fornøyd med å ha bommet på halvparten av straffekastene i OL-innledningen.

Publisert: Nå nettopp

– De to straffene var muligheten for at vi kunne vunnet med ett i stedet for å tape med ett. Så det er klart jeg må opp i nivå. Det er for dårlig rett og slett, slår Sander Sagosen selv fast overfor VG etter det hårfine tapet mot Spania.

Han scoret på ett av sine tre forsøk i kampen, men misset straffe på begge de spanske målvaktene, Gonzalo Pérez de Vargas og Rodrigo Corrales. Matchvinner Aleix Gomez traff derimot på begge straffene Spania fikk i kampen. Der lå en av de viktigste marginene som avgjorde dramaet.

I OL-åpningen mot Brasil traff heller ikke Norges største internasjonale håndballstjerne mer enn på tre av fem straffer.

Med fire bom på åtte straffer har vanligvis så sikre Sagosen en aldri så liten floke å ordne opp i frem til møtet med Argentina onsdag morgen norsk tid.

– Jeg har ikke helt den «straffeflowen» jeg hadde i VM. Jeg må jobbe med meg selv og mitt eget hode, beskriver han.

– Det er ikke normalt av deg?

– Nei, det vil jeg ikke si. Men slik er det av og til. Hvis jeg hadde bestemt så skulle de ha gått i mål hver gang. Jeg gjør så godt jeg kan. Vi har heldigvis «Jønn» (Magnus Jøndal) og så kan han fortsette til han bommer.

Den iskalde venstrekanten satte inn tre strake straffekast i 2. omgang mot Spania – inkludert utligningen til 27–27 minuttet før slutt.

– Det var godt å sette den. Men synd det ikke holdt til uavgjort, sier østfoldingen som legger opp etter OL.

– Vi har i forkant av OL trent mye på straffer, opplyser Christian Berge.

Landslagssjefen tror ikke det er snakk at det har blitt en liten «knute på tråden» mellom Sagosen og straffene han utvilsomt elsker å skyte.

– Det tror jeg ikke. Denne kampen var slik. Spillerne bommet på skudd for så å sette den neste. Jeg føler det var litt for mange bomskudd mot Spania. Vi kan jobbe opp uttellingen, mener Berge.

Sander Sagosen tente på alle plugger etter en het situasjon rett foran innbytterbenkene ni minutter før slutt. Han kjempet til seg ballen fra Aleks Dujsjebajev.

Se OL-fotograf Delebekks blinkskudd fra da det kokte over for Sagosen.

– Sånn er håndball. Det går en kule varmt. De kjemper for Spania. Jeg kjemper for Norge. Det slik vi elsker det skal være. Jeg så at ballen var fri og jeg satset på å ta den. Men så kom det en tulling i litt for stor fart bakfra som gjør at jeg blir litt irritert.

– Var det da riktig å vise ut Dujsjebajev?

– Det gir jeg egentlig blanke i. Så lenge jeg vinner ballen og dem får utvisning så har jeg gjort jobben min.

– Jeg mener det var min ball og at dommeren gjorde feil. De ga meg en utvisning som jeg ikke var enig i. Men dette var bare en episode og ikke noe annet, sier Aleks Dujsjebajev til VG.

– Jeg liker denne type fighter, sier mannen som fikk Sagosen til å tenne momentant og blir kalt «tulling», Jorge Maqueda. Han sier at han ikke vet hva den norske stjernen sa i tumultene i avslutningen av thrilleren i OL-arenaen Yoyogi som endte med det spanske seiersmålet på straffe i siste sekund.

Sander Sagosen mener likevel kampen klart viste at Norge har klare medaljesjanser i Tokyo.

– Så absolutt. Spania er en av gullkandidatene. Vil spilte bedre enn Spania i 45 minutter, men var bare ikke skarpe nok til å vinne, beskriver Sagosen etter alle de norske bommene på hans tidligere PSG-kompis, Rodrigo Corrales, midt i 2. omgang.

En av dem var Sagosens straffe nummer to.

PS: Norge-Argentina spilles klokken 09.15 norsk tid og sendes på TV Norge og Discovery+.