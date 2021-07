forrige





Han drev Norge til vanvidd: − Vi skal egentlig vinne

TOKYO (VG) Da håndballgutta øynet håp om Norges første seier mot Spania på 24 år, stengte Rodrigo Corrales (30) buret nesten helt igjen.

Den spanske målvakten er født i lille Cangas, men mot Norge var 30-åringen gigantisk. Håndballgutta gikk til pause med 14–13-ledelse etter en glitrende omgang av Torbjørn Bergerud (27).

I den andre sto Corrales i front for den spanske 28–27-seieren med totalt 16 redninger fra de norske spillerne og en redningsprosent på 41.

– Vi brenner altfor mye, spesielt en periode i 2. omgang. Rodrigo stenger målet helt. Vi kommer oss til klare seksmeteravslutninger, men vi brenner og brenner og brenner, sier Sander Sagosen.

Både han og Corrales stilte til intervju med VG like etter kampslutt. De to er tidligere lagkompiser gjennom tre sesonger i Paris St. Germain handball.

– Det var en virkelig tøff kamp. Begge lagene kunne vunnet. Vi vinner med ett mål, som mot Tyskland. Vi er veldig glad, for dette tar oss nærmere kvartfinalen, som er hovedmålet akkurat nå, forteller keeperen, som er dobbelt europamester med Spania fra 2018 og 2020.

– Skal vinne

Corrales ler da han får spørsmål om det spanske laget ble enige om endringer i pausen, da Norge ledet.

– Jeg vet ikke. Jeg er keeper. Jeg har ikke peiling på taktikk. Vi vet at de norske spillerne løper mye og sikkert er fysisk bedre enn oss. Vi snakket om at vi måtte være intensive. Vi var ikke på vårt beste i første omgang, men likevel var vi bare ett mål bak. Vi ville rette på feilene våre, og det funket, forteller 30-åringen som til daglig spiller for ungarske Veszprém.

Så sent som i januar bidro Corrales til spansk VM-bronse i Egypt. Nå går laget for OL-gull.

Det gjør også Sagosen og Norge.

– Vi spiller egentlig en kjempefin håndballkamp. Vi skal egentlig vinne, men vi taper på en god dag. Det kan man også gjøre. Spania er en av gullfavorittene. Men ingenting er avgjort. Vi skal få skuffelsen ut av kroppen og jobbe videre, sier trønderen.

Bittert

Bittert var ordet som ble brukt av flest spillere til å beskrive 27–28-tapet, som inntraff på et straffekast i siste sekund.

– Vi har problemer med å score på han keeperen fra seks meter, rett og slett. I dag kommer vi til sjanser og spiller en veldig god håndballkamp mot Spania. Da er det kjipt å tape, sier Christian O’Sullivan til VG.

– Hvorfor lykkes dere ikke bedre mot ham?

– Han er en verdensmålvakt. Vi er fullstendig klar over det. Men vi skal være bedre fra seks meter. Jeg føler dette er første gangen mot Spania at vi kommer til de sjansene vi ønsker.

Etter to av fem innledende kamper ligger Norge på 4. plass i gruppe A - med to poeng. Frankrike og Spania topper med full pott. Fire av seks lag går videre til kvartfinale. Onsdag klokken 09.15 norsk tid møter Sagosen og resten av håndballgutta Argentina til ny match her i Tokyo. Oppgjøret vises på TV Norge og Discovery+.