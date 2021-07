STERKT VM: Christian O’Sullivan leverte sitt beste mesterskap i januar. Her mot Island i VM. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP POOL

Fra tysk suksess til OL for Norge: − En komplett spiller

Den tyske suksessen til Christian O’Sullivan (29) og Magnus Gullerud (29) har gått under radaren i Norge. Natt til lørdag åpner håndballgutta OL. Magdeburg-duoen har med seg European League-seier i bagasjen.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

O’Sullivan gjorde et stort VM i januar. Men kunne ikke forhindre at det endte med en skuffende 6. plass for Norge. Nå er Magdeburg-kapteinen klar for OL i Tokyo sammen med forsvarssjef Gullerud, som mistet mesterskapet i Egypt på grunn av en ryggoperasjon i desember.

Tirsdag måtte generalprøven mot VM-toer Sverige 26–26, men kampen måtte avbrytes omtrent 10 minutter før slutt på grunn av glatt underlag i Japan.

Landslagssjef Christian Berge sparer ikke på konfekten når han beskriver playmaker O’Sullivan fire dager før OL-ilden tennes i Tokyo.

– Han er motoren i laget. Han er en av de klokeste spillerne jeg vet om. Vi diskuterer mye håndball utenfor banen for å finne løsninger. Kreativ og ofte den som går først i krigen. En komplett spiller, mener Berge foran OL-åpningen mot Brasil kl. 02.00 natt til lørdag norsk tid.

I OL-DRAKTEN: Magnus Gullerud (til venstre) og Christian O’Sullivan er klare for en etterlengtet OL-debut kommende helg. Foto: Norges Håndballforbund

Denne sesongen av har O’Sullivan fått selskap av den 84 dager yngre Gullerud i Magdeburg. De to norske landslagsspillerne har havnet i skyggen av gullduellen mellom Kiel og Flensburg – med seks norske landslagsspillere involvert – i Tyskland. Men den østtyske klubben havnet på bronseplass i Bundesliga, vant den nest beste europacupen – European League – og slo Sander Sagosen og serievinner Kiel så sent som i juni.

– De har vært veldig i bra i samme klubb. Vi ser en litt annen skarphet i det. O’Sullivan har vært god lenge. Mens Gullerud er blitt skarpere i spillet sitt. Bedre enn han var i Minden. Jeg tror kravene i Magdeburg er høyere. Det trenes bedre. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonene de har gjort, sier Berge.

Norges OL-kamper Gruppespillet i Tokyo (norske tidspunkter): Lørdag 24.7 (kl. 02.00) Brasil. Mandag 26.7 (kl. 09.15) Spania. Onsdag 28.7 (kl. 09.15) Argentina.

Fredag 30.7 (kl. 14.30) Tyskland. Søndag 1.8 (kl. 09.15) Norge – Frankrike. Vis mer

O’Sullivan – oppvokst på Ekeberg i Oslo – svarer slik på om denne sesongen har vært hans beste noen gang.

– Ja, det tror jeg. I hvert fall har det vært den mest stabile sesongen. Vi kronet det med å vinne European League med Magdeburg. Det har vært en veldig god sesong, men vi skulle helst vært bedre i VM. Men når en omgang ikke er god nok, så faller vi ut, beskriver han.

Norge var sjanseløse i VM-kvartfinalen mot Spania. Uten Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød til å bekle sentrale forsvarsposisjoner endte det med 21 baklengs før pause mot bronsevinner Spania.

Allerede i OL-kamp nummer to – kommende mandag – møter O’Sullivan & co. spanjolene igjen.

– Vi er veldig, veldig giret på revansje mot Spania. Vi er ikke fornøyd med slik vi fremsto i den kampen og gleder oss til å møte dem, sier Christian O’Sullivan.

Han er klar på at det betyr mye å Gullerud tilbake i laget. Han var sentral både da det ble VM-sølv i 2019 og EM-bronse året etter.

– Helt supert. Jeg har sett hvor god Magnus har vært for oss etter at han kom tilbake fra skaden. Han var helt avgjørende for at vi vant European League. Han var ekstremt god den helgen, sier Christian O’Sullivan.

– Det betyr mye å ha både han og Magnus Abelvik Rød tilbake, følger landslagssjef Christian Berge opp. Han mener Norge hadde «veldig utfordringer» på den høyre av de to sentrale posisjonene i midtforsvaret i VM.

FORSVARSKAMERATER: Magnus Gullerud (til venstre) og Christian O’Sullivan mot Saudi-Arabia under VM for to år siden. Foto: Lise Åserud / NTB

Antallet baklengs steg bortimot 10 prosent fra EM-suksessen i 2020.

– Jeg mener jeg har mange egenskaper som tilfører laget noe. Jeg er stabil, tilpasningsdyktig og har mye innsatsvilje. Jeg kan kjempe og gå foran, sier Magnus Gullerud på VGs spørsmål.

Sist høst fikk han igjen føling i med ryggproblemene som i 2016 lammet høyrefoten hans. Enkelt fortalt: Geleen mellom to virvler i korsryggen ble presset ut og satte igjen press på isjiasnerven. Det endte i en kikkhullsoperasjon 11. desember og farvel til VM-drømmen.

Men OL-drømmen lever.

Med Gullerud tilbake hevet Norge seg på flere fronter under OL-kvaliken i mars. Det sendte håndballgutta til OL for første gang på 49 år. Og ambisjonene handler om å ta det aller første gullet i Tokyo.

– Vi ønsker selvsagt å gå hele veien. Det er det vi drømmer om og ikke noe annerledes enn i et annet mesterskap, sier Magnus Gullerud, som kaller det «helt konge» å vinne sin første internasjonale tittel med klubben i mai.

Norge spilte uavgjort mot Sverige tirsdag. Gullerud holder ikke Glenn Solbergs VM-overraskelse som noen større medaljefavoritt enn Norge i OL.

– Danmark og Spania er kanskje et lite hestehode foran som favoritter og så er vi andre utfordrere. Det er en god følelse å kjenne at vi er her for å kjempe om medaljer, sier strekspilleren fra Odalen i Innlandet.