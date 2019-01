FORTSATT TØFF: Bjarte Myrhol både tok og ga mye juling. Landslagstrøyen ble revet i filler mot tsykerne fredag. Foto: Bjørn S. Delebekk

Finalen kan bli Bjarte Myrhols siste VM-kamp

HERNING (VG) Bjarte Myrhol (36) leverer så fillene fyker i VM. Men finalen mot Danmark kan bli kapteinens aller siste VM-kamp. Det bekrefter strekspilleren selv til VG.

– Ja, det kan være min siste VM-kamp, sier Myrhol som debuterte for Norge for hele 17 år siden og har spilt VM-sluttspill siden 2007. Han har ikke tenkt mye over fremtiden under mesterskapet i Danmark og Tyskland.

– Men jeg har alltid hatt den innstillingen at jeg skal stoppe når jeg ikke er god nok mer. Sånn tenker jeg fortsatt. I neste VM er 38–39 år (Egypt 2021, red.anm.). Så det er langt fra umulig at dette er min siste VM-kamp, sier Myrhol som fyller 37 år i slutten av mai.

Det handler ikke bare om VM-gullet mot Danmark. Vinneren er også kvalifisert for OL i Tokyo neste år. Bjarte Myrhols største drøm er å få spille OL. Herrelandslaget har ikke deltatt i håndballens aller gjeveste turnering siden 1972.

– Selvsagt har tanken på OL slått meg. Tidligere OL-kvaliker har vært så tøffe. Jeg håper selvsagt å få oppleve et OL. Det hadde vært stort om vi kvalifiserer oss til OL med VM-gull, sier Myrhol.

Også EM-gull neste år gir direkte plass i Japan-OL. Den tredje muligheten for OL er kvalik våren 2020. Myrhol spilte kvaliken foran både Beijing-OL 2008 og Rio-OL 2016. Men Norge ble slått ut av toppnasjonene Frankrike, Spania, Danmark og Kroatia – alle fire med VM- eller OL-gull i håndball.

Ingen tvil om at Norge er på gulljakt i Herning:

Bjarte Myrhols kontrakt med danske Skjern går ut sommeren 2020.

Men nå handler det bare om VM-finalen for veteranen som har vokst gjennom VM. Tyskerne rev fredag i stykker strekspilleren trøye, men klarte sjelden å ødelegge noe i spillet til Myrhol, som scoret seks og ble kåret til banens beste av VM-arrangøren i Hamburg.

– De fleste av oss er på samme alder, bortsett fra Bjarte da. Og han er sjefen. Han er god til å få oss til å tro på ting. Bjarte er veldig verdifull, sier 11 år yngre Eivind Tangen - som til daglig spiller med Myrhol i Skjern. De vant det danske mesterskapet sammen sist sesongen. Veteranen fra Grodruddalen gjemte seg i garderoben da alt ble avgjort.

Myrhol føler ikke at han er på retur snart fire år etter at han selv valgte å avslutte tilværelsen i verdens tøffeste håndballserie, tysk Bundesliga, til fordel for familien og spill i Danmark.

– Mesterskapet for meg personlig har vært bra. Jeg holder nivået, sier Myrhol etter 39 VM-mål på vei til VM-finalen. Han er blitt brukt som ren angrepsspiller i de fire siste kampene. Det diskuterte han med Christian Berge lenge før VM.

– Av to grunner. Forsvarsspillet er blitt dårligere og det er vesentlig mindre belastende for kroppen å bare spille angrep. Jeg har aldri hatt mer krefter i de siste dagene av et mesterskap. Det er fordi jeg har unngått å være oppe i «rød sone» i 14 dager, beskriver han.

I gruppespillet brøt Danmark forbindelsen mellom Myrhol på strek og Sander Sagosen pasningsarm. Det ga et klokkelart norsk tap 30–26.

– Det er ikke et «must», men vi skal ha med oss alle gode prestasjoner. Vi må ligge på toppnivå for ha noen sjanse i finalen. Det er ikke så mange som ser Norge som favoritter. Men vi ønsker å tenke slik. Vi tror på gull, forsikrer han.

PS! Finalen blir Bjarte Myrhols 42. kamp i VM. Han har scoret 153 mål for Norge i løpet av sine fem VM-sluttspill.