TRE MÅLSCORER: Emilie Christensen og resten av Larvik-spillerne er innforstått med at seieren over Fana på hjemmebane onsdag kveld kan ha vært deres siste for toppklubben. Foto: Alf Øystein Støtvig

Larviks styreleder: Kan være slutt om seks dager

(Larvik-Fana 21–18) Larvik Håndballklubbs styreleder, tidligere landslagsspiller Cathrine Svendsen (51), sier til VG at klubbens tid som toppklubb kan være over om seks dager.

Publisert: 27.02.19 22:36







– Neste styremøte er tirsdag. For ikke å slite ut alle, er det siste deadline. Da må vi ha positive signaler fra hele byen, næringsliv og byens befolkning, for at vi skal kunne gå videre, sier Cathrine Svendsen.

Onsdag kveld vant Larvik hjemmekampen mot Fana foran 400 tilskuere og rykket opp til 3. plass på tabellen i eliteserien. Neste bortekamp er om tre dager, mot Oppsal. Neste hjemmekamp er mot Molde 10. mars, før klubbens årsmøte 14. mars. Da går Cathrine Svendsen av som styreleder etter to år.

Etter seieren over Fana, uttaler tre målscorer Emilie Christensen til Larviks hjemmeside: «Vi var enige om at denne kampen kunne være den siste og da ville vi avslutte med stil. Det blir det siste man husker og da ville vi at prestasjonen vår var slik at vi kunne gå herfra med hodet hevet og være stolt av oss selv.»

I morgen, torsdag, blir spillerne formelt sagt opp. De har en måned oppsigelse, ut mars. Lønnsutbetalingene til spillerne – og de ansatte – fredag, er foreløpig i det blå.

– Vi skal gjøre det vi kan for at dette ikke er den siste kampen. Vi har «håpet», men det henger i en tynn tråd, som blir tynnere og tynnere. Det er ingen vits å unngå å begjære oppbud hvis vi ikke kan betale kreditorene. Næringslivet må på banen, sier Cathrine Svendsen.

– Dere kan begjære klubben konkurs i morgen?

– Nei, vi har styremøtet tirsdag. Vi må se hva vi kan hente inn av penger. Hvis vi ikke kan fremlegge en plan for inntekter til klubben da ..., svarer hun.

Cathrine Svendsen sier også at ingen av dagens spillere har gitt signaler om at de vil slutte umiddelbart. Klubbledelsen vil at klubben skal bestå, selv om det skulle innebære at eliteserielaget må stille med bare åtte spillere og rekruttspillere «for å få spilt de to siste kampene» – før årsmøtet om to uker.

Ved inngangen til 2018 for ett år siden hadde Larvik Håndballklubb en negativ egenkapital på 5,7 millioner. Nærmest i parentes bemerket, var den negative egenkapitalen på 15 til 16 millioner kroner i 2015. Den 28. desember 2018, for to måneder siden, kunne imidlertid klubben vise til positiv egenkapital.

Riktig nok bare på én krone. Men det var tilstrekkelig til at klubben skulle få lisens for sesongen 2019/20.

Det var ifølge Cathrine Svendsen privatpersoner som ga en garanti på 5,7 millioner, altså nok til å få egenkapitalen i pluss. Millionene er ikke å regne som gjeld. Gjelden klubben ikke er i stand til å betale, er kortsiktig – til leverandører. Svendsen ønsker ikke å si hvor stor den er, bortsett fra at «den er altfor stor» – og at den fra 31.12 2018 til 31.1 2019 hadde vokst seg «overraskende» stor.

– Kunne spillerne fått beskjed om utbetaling -og lønnsstopp før de fikk den på mandag?

– Vi håpet til det siste at vi skulle klare det. Men vi spekulerte ikke i datoene. Jeg var, for å være ærlig, ikke klar over fristen for overganger (15. februar). Vi ventet på to store sponsorer. Men det drøyde og drøyde, svarer Cathrine Svendsen.

Hun understreker at klubben må ha inn friske penger for fortsatt å kunne drifte klubben.