Gøran Johannessen om Flensburg-bråket: – Vanskelig når du skal sitte i begge leirer

HERNING/OSLO (VG) Gøran Johannessen (24) snakket med Flensburg-Handewitt-treneren både før og etter Norges VM-åpning mot Tunisia. Han innrømmer at det er litt vanskelig å stå mellom barken og veden – men er ikke i tvil om at han er spilleklar.

Etter at Johannessen spilte en av hovedrollene i Norges storseier i VM-starten, freste arbeidsgiveren Flensburg-Handewitts trener Maik Machulla på klubbens hjemmesider.

– At han spilte 30 minutter allerede i den første kampen, var en stor overraskelse for meg. Jeg er veldig irritert og skuffet over de ansvarlige på det norske laget, sa Machulla – og mente at så tidlig belastning ikke var bra for Johannessens helse.

Stavanger-karen spilte ikke et sekund mot Saudi-Arabia, men det blir fra norsk side avvist at dette har noe som helst å gjør med Flensburg-trenerens harde kritikk.

– Jeg snakket med Machulla både før og etter kampen mot Tunisia. Han sa at han ikke var fornøyd. Så snakket vi sammen igjen lørdag. Det er bedre tone mellom oss nå, han er bare skuffet over at det ikke har vært bedre kommunikasjon mellom legeteamene til Flensburg og Norge, sier Gøran Johannessen til VG i intervjusonen i Boxen i Herning.

– Men klubblegen har sett bildene, og jeg er klarert for spill. De vil bare at det skulle gå lengre tid, men jeg føler meg bra, og når jeg føler meg bra, så spiller jeg, fortsetter landslagsspilleren.

– Er dette en vanskelig situasjon for deg?

– Ja, det er litt vanskelig når du skal sitte i begge leirer, men jeg forholder meg til kroppen min, og den er fin.

– Hvordan er kroppen etter å ha spilt mot Tunisia?

– Jeg kjenner at jeg har spilt kamp, men kroppen er ikke vond. Jeg kunne ha spilt mot Saudi-Arabia også, men da ville Christian Berge prøve å bruke to venstrehendte spillere, sier Gøran Johannessen.

Johannessen var ute med en tommelskade i seks uker før VM. På en trening torsdag, dagen før åpningskampen som endte med seier over Tunisia, ble han erklært spilleklar. 24-åringen scoret tre mål på fire forsøk og ble belønnet med 6-er på VG-børsen.

– Det er en litt spesiell situasjon fordi jeg var skadet før VM, men kroppen har respondert så bra, så da er det bare å kjøre på.

Håndballherrenes lege, Thomas Torgalsen, er overrasket over bråket som har oppstått etter Gøran Johannessens spill mot Tunisia. Han forteller dette om kommunikasjonen med sin kollega i Flensburg-Handewitt:

– Jeg føler at vi har hatt en god kommunikasjon. De ville at vi skulle ta CT-bilder av hånden. Det gjør vi vanligvis ikke i Norge, vi tar bare røntgen først, og så kliniske tester, men etter som Flensburg ville det, tok vi et ekstra CT-bilde. Vi tok det kanskje ei uke tidligere, fordi vi mente at bruddet var grodd – og det var det.

Håndballforbundet sendte så bildene med ekspressfrakt til Tyskland.

– De ble forsøkt levert hos legen torsdag, men av en eller annen grunn fikk de ikke levert det. Så kontaktet vi legen, og rett etterpå fikk vi bekreftet at han hadde fått bildene, forteller Torgalsen i intervjusonen på Boxen i Herning.

Vi snakker altså om dagen før Norges VM-åpning mot Tunisia.

– Han skulle gi tilbakemelding, men vi hørte aldri noe mer fra ham, og da tok vi heller ikke kontakt. Han har sett bildene. Og dette er forankret både hos en av Norges fremste røntgenleger, Arne Larmo, og hos Lars Engebretsen på Olympiatoppen, forteller håndballguttas lege.

Torgalsen sier, som spilleren selv, at Gøran Johannessen kunne ha spilt kampen mot Saudi-Arabia om Christian Berge hadde villet det.

– Han bør ikke spille 60 minutter ennå, men kanskje i snitt halvparten går bra, sier Torgalsen – og understreker at han uttaler seg kun om det medisinske.

Landslagssjef Christian Berge har ingen dårlig samvittighet over klubben han elsker etter sine syv år i klubben.

– Nei, Gøran er fit. Han har en finger som er hel. Det var overhodet ingen grunn til at han ikke skulle spille i dag. Han skulle stå over uansett.

– Har du snakket med Flensburg-treneren?

– Nei, dette er styrt gjennom det medisinske apparatet, sier Berge som i 2017 hadde tilbud om Flensburg-jobben, men sa nei før tyske Machulla ble ansatt.