Forbannet på svensk pressesjef: − Meningsløst

CASTELLÓN (VG) Nent Group er forbannet etter at den svenske pressesjefen vridde vekk et TV 3-kamera før en trening.

– Det er smått absurd å anklage oss for tilnærmet spionasje. Det driver vi selvfølgelig ikke med. Dette er meningsløst, sier Kristian Oma, sportssjef for Nent Group i Norge, til VG.

– De får ikke filme vår trening. Da vi kom inn i arenaen så var kameraet i gang og filmet. Derfor vred jeg det bort, svarer det svenske håndballandslagets pressesjef Daniel Vandor.

– Vårt team er opprørt over hvordan dette har foregått, sier Oma.

– Jeg kunne se på TV-skjermen hva de filmet. Flere kameraer var rettet mot banen. Derfor vred jeg bort dem. Så kom det inn en kvinne som var sint på meg, sier Vandor til VG etter opptrinnet i areanen Ciutat de Castello fredag kveld.

– Han hadde ingen ting i den sonen å gjøre. Saken burde vært veldig enkel å løse med dialog og ikke med fysisk inngripen, sier Oma.

SVENSKE SJEFER: Pressesjef Daniel Vandor (t.h.) sammen med landslagssjef Tomas Axnér under VM-uttaket tidligere i høst.

Ifølge TV 3 så vridde den svenske pressesjefen vekk et kamera som var beregnet for grafikk i forbindelse med fredagens håndball-VM-kamp mellom Tsjekkia og Danmark.

Den danske kampen spilles i Torrevieja, men norske studioet til Nent Group med programleder Ørjan Bjørnstad og ekspertene Karoline Dyhre Breivang og Ole Erevik sender fra VM-arenaen i Castellón.

– Det er selvfølgelig uheldig når sånt skjer, sier Oma.

Ifølge TV3 handler det om et kamera som er fininnstilt for TV-grafikken som under sendingene viser profiler av spillere, statistikker, målutvikling og så videre.

Kameraet skal etter det VG erfarer ha en verdi på 1,5 millioner kroner.

– Vi får ikke brukt det på kveldens kamp, men håper å ha det klart igjen til morgendagens naboderby mot Sverige. Men det er selvfølgelig uheldig når sånt skjer. Vi forstår ikke reaksjonen eller måten å reagere på, sier Oma

– Dere mater ikke Norge med bilder fra Sveriges siste trening?

– Svaret er hundre prosent nei, sier Kristian Oma.

VG spør Daniel Vandor om han fryktet norsk spionasje for den svært viktige VM-kampen lørdag. Med tap får Sverige problemer med å ta seg til kvartfinalen.

STRIDENS KJERNES: Fotograf Eirik Mortensen Løvås med kameraet som ble vridd av den svenske lederen.

– Vi tror ikke det norske håndballandslaget på noen måte spionerer på oss. Jeg vet forskjellen på det norske laget og norsk TV. Det er på samme måte som i Sverige. Men jeg er ganske overbevist om det norske landslaget også ville ha reagert om de svenske kameraene hadde filmet mot banen under deres trening, sier Daniel Vandor.

Dette blir bekreftet av medieansvarlig i det norske laget, Halvor Lea.

– Alle lag opplever det som litt usikkert at det står kameraer på under trening. De gangene vi har vært i tvil om vi har blitt filmet har vi hengt en vest over kamera, opplyser Lea.

Lea avviser at det norske laget har noe som helst ønske om å studere Sverige eller andre lags treninger foran VM-kampene.

– Det faller på sin egen urimelighet. Slik driver ikke Norge. Vi har fair play som en av verdiene våre. Sverige er våre venner og man gjør ikke sånn med vennene sine, sier Halvor Lea.