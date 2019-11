SNART I 100: I løpet av den første VM-uken kommer Heidi Løke opp i 100 kamper i mesterskap for Norge. VM-åpningen er hennes 97. kamp for håndballjentene i VM, OL og EM. Foto: Vidar Ruud

Heidi Løke spiller sitt 13. mesterskap: Slik holder hun kontakten med barna

KUMAMOTO (VG) Heidi Løke fyller 37 år under VM, men får bare ikke nok av håndball og trening. Tobarnsmoren er en måned borte fra familien for å spille sitt 13. mesterskap for Norge.

– Det er så absolutt tøft, sier Heidi Løke til VG.

– Men jeg snakker mye med dem på telefon. En halv time på morgenen i Norge og nesten en time etter barnehage og skole.

Hun har sønnene Alexander (12) og Oscar (2) hjemme i Sandefjord.

– Jeg føler at jeg får fulgt dem opp herfra. Det funker fint med åtte timer forskjell. Jeg får gjort alt jeg skal her i VM og så kan jeg ringe dem når jeg har litt fritid på ettermiddagen og kvelden her, sier hun før Norge lørdag begynner kampkjøret i VM med fem kamper på bare syv dager.

– Det går veldig fint. Det er for en kort periode i livet. Men selvfølgelig savner jeg de hjemme, sier mamma Løke som tidlig så at det ikke var mulig å hente sønnene til VM denne gangen. Stine Skogrands babysønn er det eneste barnet i VM-troppen.

Strekspilleren stiller til VG-intervju i Japan med en fersk liten, blåveis ved høyre øye. Innsatsen ser ikke ut til å ha gått ned med årene.

– Det hører med. Det er ikke første gangen jeg får en blåveis og ikke den siste heller, sier hun etter smellen hun fikk i treningskampen mot Montenegro torsdag.

Hun fyller 37 år dagen før VM-semifinalen 13. desember. Den har hun lyst på. Heidi Løke bedyrer at hun ennå ikke har tenkt tanken om å legge opp.

– Jeg skjønner at folk spør, men det har jeg ikke vurdert.

MAMMA LØKE: Heidi Løke med sin yngste sønn, Oscar, sist sesong. Foto: Jostein Overvik

Landslagets klart mest rutinerte er i kampmodus. Akkurat nå handler livet hennes om å jakte cubanske svakheter foran lørdagens VM-åpning. Heidi Løke har siden 2008 spilt 96 kamper for Norge i mesterskap og satt inn 350 mål. Merittlisten inneholder et OL-gull, to VM-gull, tre EM-gull og fire seire i Champions League.

I høst fikk hun beskjeden om at hun kunne glemme VM på grunn av en kneskade. Men MR-bildene ble feiltolket. Det sendte Heidi Løke to døgn ned i den mentale kjelleren. Før hun plutselig ble friskmeldt igjen.

– Jeg må innrømme at jeg fikk en boost. Jeg merket hvor mye håndball betyr for meg. Jeg kjører ikke 2,5 timer til trening en vei, om ikke dette hadde betydd ekstremt mye for meg.

Etter å ha pendlet to sesonger Sandefjord-Hamar skulle Løke egentlig gjøre comeback i Larvik. Men etter vestfoldklubbens økonomiske sammenbrudd satte Løke seg tilbake i bilen.

Nå for å pendle til Vipers i Kristiansand.

Det har vært ubetinget suksess. Vipers har vunnet alt i Norge og gikk videre til hovedrunden i Champions League med fem poeng. Løke har skutt, lurt og kjempet inn hele 132 mål på 19 kamper.

Norges gruppespill Lørdag 30.11: Norge-Cuba Mandag 2.12: Slovenia-Norge Tirsdag 3.12: Norge-Serbia Torsdag 5. 12: Norge-Angola Fredag 6.12: Nederland-Norge Alle kamper spiller kl. 12.30 norsk tid (TV 3). De tre beste går videre til hovedrunden.

– Hun kan utvikle skuddet sitt flere hakk, sier Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

– Jeg er aldri fornøyd. Så det er bra at han sier det, svarer Løke etter høstens målrush.

Treneren er også raus med rosen og mener Løke er i form til å komme på All Star-team i mesterskapet. I så fall for niende gang. Men Gjekstad er opptatt av at Løke kan bli enda bedre.

VM-KLAR: Heidi Løke forsikrer at hun ikke får nok av landslagshåndball. Her på vei til trening i Kumamoto sammen med Stine Bredal Oftedal (til høyre) og Andrea Austmo Pedersen. Foto: Vidar Ruud

– Jeg visste hun kom til å være god i spillet vårt, og vi har fortsatt mye å gå på for å ta ut hele potensialet, sier han.

– Jeg ser det så absolutt også slik. I alle de årene jeg har vært med har jeg også hatt to fødsler. Det har satt meg litt tilbake. Jeg føler at jeg fortsatt er i utvikling, sier hun selv.

Løke forteller at hun er tilbake på toppnivået hvor hun kan klare 80 kg i benkepress. Det er 12 kg mer enn kroppsvekten. Utholdenheten er som i 2015/2016, mens hun på grunn av kneet ikke lenger tar sjansen på å løfte 180 kg i knebøy.

– Men jeg kjenner ingen ting til kneet, forsikrer hun.

Heidi Løke kommer ganske sikkert til å sitte på benken fra start i Norges kamper. Kari Brattset Dale har gjort en meget god høst i Györ, er forsvarssjef og strekspiller.

– Thorir skal vite hva han får når han putter meg på. Det tror jeg han vet, sier hun og har «en veldig god følelse» foran VM-åpningen. Det vil være en sensasjon om åpningskampen ikke ender med norsk storseier.

Cuba har deltatt i tre VM-sluttspill, men aldri før møtte Norge.

– Kjenne den samme tenningen mot Cuba som mot Nederland?

– Ja, det gjør jeg. Det er det samme om jeg spiller en norsk seriekamp og Champions League også. Det er «all in» uansett.

Heidi Løke smiler under blåveisen fra treningskampen. Den kan helt sikkert skrive under på at hun snakker sant.

