REKRUTT: Veteranen Espen Lie Hansen spiller senere i oktober sine to første kamper på rekruttlandslaget på 10 år. Foto: Fredrik Solstad

Espen Lie Hansen om vrakingen: – Det er helt okay

For første gang på veldig mange år er Espen Lie Hansen vraket fra en landslagstropp. Drammen-spilleren synes det er greit å bli flyttet ned til rekruttlandslaget.

Nå nettopp







– Det er helt okay. Jeg har snakket med Berge om det, sier Espen Lie Hansen.

Landslagssjef Christian Berge sa tidligere i uken til TV 2s podkast kommentatorbua at han har brukt mye tid på å ta avgjørelsen om at Lie Hansen ikke skal spille Golden League i slutten av måneden.

les også Heidi Løke om sitt skadedrama: – Jeg trodde ikke det var sant

– Etter håndleddsskaden har jeg vært ute av håndball i 5–6 måneder. Så jeg er absolutt ikke i toppform, sier Lie Hansen som satte inn åtte mål da serieleder Drammen slo Nærbø onsdag. Han møter VG på oppdrag for landslaget. Fredag promoterte han sammen med Camilla Herrem sponsoravtalen med klesmerket Dale.

– Han gikk glipp av veldig mye kamptrening i siste halvdel av sist sesong. Rekruttlaget skal spille to kamper mot Japan. Det er en kjempefin mulighet til å gi Espen Lie masse spilletid og tette det «kampgapet» han mangler, sier Berge i podkasten. Han vil i stedet gi Elverums Magnus Fredriksen og William Aar fra Kolstad mer spilletid når Norge møter Spania og Frankrike eller Danmark på Jylland.

les også Espen Lie Hansen på plass i Drammen: – Jeg klarte ikke å åpne hotelldøren i VM

Ifølge Hansen er venstrehånden bra igjen etter at han i mars ble operert.

– Håndleddet fungerer som det skal. Jeg har noen stygge arr, men det hemmer meg ikke nå. Det var ikke behagelig å bruke den armen i forsvar, sier Hansen som spilte alle Norges kamper i VM samtidig som han ikke klarte å åpne hotelldøren med venstrehånden.

For første gang på ti år skal han spille på rekruttlandslaget.

– Det blir litt annerledes. Men jeg skal gjøre det beste ut av det. Jeg har ingen problemer med det, sier han.

les også Espen Lie Hansen mistet flyttelasset i brann: – Katastrofe

30-åringen har vendt tilbake til Drammen etter åtte år i utlandet. Joakim Hykkerud fikk etter hvert problemer med å forsvare landslagsplassen etter at han returnerte DHK fra tysk Bundesliga. Lie Hansen frykter ikke den samme utviklingen etter at han avsluttet i Nantes, som han spilte Champions League-finale for i 2018.

– Jeg hadde min beste sesong på landslaget da jeg spilte i Bregenz i 2015/2016. Ligaen i Østerrike er ikke bedre enn den norske. Så jeg når jeg får kommet i gang og trent godt så er jeg ikke redd for at jeg er god nok for landslaget, sier han og har et klart mål om å spille både EM og OL for Norge i 2020.

Publisert: 14.10.19 kl. 08:48







Mer om