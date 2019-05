TUNG HJEMKOMST: Espen Lie Hansen mistet stort sett alle sine eiendeler da flyttebilen brant torsdag. Foto: NTB Scanpix og privat.

Espen Lie Hansen mistet flyttelasset i brann: – Katastrofe

Espen Lie Hansens flyttelass hjem til Drammen etter åtte års proffliv endte med at flyttebilen brant. Håndballstjernen frykter at han har mistet sølvmedaljene fra to VM og nesten alt annet han eier.

Oppdatert nå nettopp







– Katastrofe, sier Lie Hansen til VG. Han opplyser at han ikke hadde forsikret flyttelasset.

Torsdag fløy 30-åringen hjem fra Nantes i Frankrike. Den norske flyttebilen skulle samtidig kjøre opp til Norge. På motorveien utenfor Paris begynte det å brenne i varebilen - en Mercedes Sprinter - til det norske flytteselskapet.

– Det er helt uvirkelig at alt er borte. Da sjåføren ringte og fortalte om brannen, trodde jeg det bare var kødd. At noen hadde satt opp skjult kamera, sier landslagsspilleren med 159 kamper for Norge.

les også Scoringsshowet kostet Espen Lie Hansen en kasse øl

Men det var dessverre ikke en av de spøkene håndballguttas muntrasjonsråd selv elsker å være med på. Både møbler, klær, drakter og medaljer ser ut til å være ødelagt eller sterkt skadet. Det samme gjelder flere eiendeler tilhørende Lie Hansens samboer.

– Jeg er fortsatt i sjokk, sier Mohamed Chelaou i Fortotto Transport. Sjåføren ble via medtrafikanter gjort oppmerksom på at det kom røyk ut av bilen rett etter en rast på en bensinstasjon kl. 02.00 natt til torsdag.

– Vi fikk reddet ut noe, men mye forsvant. Varmeutviklingen var sterk og det tok brannvesenet halvannen time å slukke brannen. Det vi fikk ut av bilen ble så stående ute i sterkt regnvær. Jeg er usikker på om noe av det kan reddes, sier Chelaou.

Han sier han ikke vet årsaken til brannen i varebilen, som nylig skal ha blitt EU-godkjent.

les også Espen Lie Hansen etter Drammen-nyheten: – Har havnet i fryseboksen

– På bildene jeg har fått ser det ut til at alt er borte. Både VM-sølvene og sølvet fra Champions League var med på lasset. Bilen var stappet full av kasser. Det ser ikke ut til at mye er igjen, sier Espen Lie Hansen - som de siste årene har spilt Nantes. I fjor spilte han finalen i Champions League for den franske klubben.

– Det eneste jeg ikke sendte med flyttebilen var en sofa som ble solgt videre til en lagkamerat. Så nå sitter jeg i en nyoppusset leilighet og har kun en sofa. Det kan bli noen netter på sofaen fremover, sier han.

Espen Lie Hansen valgte ikke å skrive flytteforsikring da eiendelene skulle ta den over 200 mil lange turen hjem fra vest i Frankrike.

Det er ikke første gang Lie Hansen har vært uheldig:

– Det er lett å være etterpåklok. Men jeg har byttet klubb syv ganger rundt i Europa. Det har gått bra. Men nå har jeg vært i kontakt med flere – også spillerforeningen NISOs advokat – men det ser ikke ut til at jeg får erstattet noe, sier uheldige Lie Hansen.

Klubbnomaden har siden 2011 spilt for seks forskjellige klubber i Frankrike, Tyskland, Østerrike og Danmark.

Lykken har ikke smilt til Espen Lie Hansen etter den tapte VM-finalen for Danmark i slutten av januar. På grunn av den kommende overgangen til Drammen fikk han lite spilletid i Nantes. I mars måtte han operere en skade i håndleddet og har siden ikke spilt håndball.

Men nå er gipsen kastet og Espen Lie Hansen regner med å være klar for et nytt håndballiv i Drammen i god tid før neste sesong starter.

Flyttelasset er det verre med.

Her var Lie Hansen i langt bedre humør:

Publisert: 31.05.19 kl. 14:31 Oppdatert: 31.05.19 kl. 14:52