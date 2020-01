BRONSEFEST: Torbjørn Bergerud og Sander Sagosen fikk endelig kost seg litt etter at Norge hadde slått Slovenia i bronsekampen i EM. Foto: Bjørn Steinar Delebekk, VG.

Bergeruds drama: – Skruen forsvant inn i hånden

STOCKHOLM (VG) Torbjørn Bergerud (25) spilte til 10 på VG-børsen lørdag kveld – til tross for at han hadde fått en skrue inn i hånden under 24 timer tidligere.

«Skruegate» var alvorlig nok, selv om Bergerud altså ikke lot affisere av det, hverken i ekstraomgangene i semifinalen mot Kroatia eller i bronsekampen mot Slovenia.

– Skruen satt så langt inne at vi ikke så den. Harald Markussen fra det medisinske apparatet måtte få tak i en pinsett for å få den ut, avslører den norske målvaktstreneren Steinar Ege.

– Hvor stor var den?

– Jeg vil anta at den var 7–8 millimeter lang og kanskje et par millimeter tykk.

– Var det snakk om at han måtte stå over bronsekampen?

– Nei, vi har et legeteam som ordner sånt. Torbjørn fikk stivkrampesprøyte for fem år siden.

Steinar Ege vet fortsatt ikke hvorfor skruen lå i buret i Tele2 Arena.

– Det var ganske overraskende, ja!

Torbjørn Bergerud selv avviser at det var noe drama under oppvarmingen, selv om såret etter skruen begynte å blø.

– Vi kunne ikke legge på plaster, for jeg svetter, og da faller plasteret av. Jeg kunne heller ikke tape hele hånden, for da hadde det jo sett ut som om jeg hadde brukket hele hånden.

– Var du redd for at du måtte kaste inn håndkleet før kampen?

– Nei, overhodet ikke! Det gjorde ikke vondt. Og det er en fordel å ha svarte bukser. Da synes ikke blodet så godt.

– Det er bare å ta av seg hatten for Torbjørn, sier målvaktstrener Ege.

– Han har levert helt avgjørende redninger i flere av kampene i EM.

– Har han tatt nye steg?

– Han tar steg hele veien. Vi har jobbet med ham siden 2011–12. Det er en lang vei å gå. Det er mange momenter i et puslespill for å nå helt til topps.

– Det vil ta noen år ennå før han er stabil i toppen. Jeg er sikker på at vi kommer til å få mye glede av han fremover, mener Steinar Ege.

Konfrontert med Eges uttalelser på håndballherrenes bronsefest lørdag kveld, svarte Torbjørn Bergerud:

– Jeg føler ikke at jeg har nådd toppen helt ennå. Forhåpentligvis har jeg en del å gå på. Og jeg kan absolutt bli bedre, selv om mesterskapet nå har vært fint og stabilt.

Publisert: 26.01.20 kl. 09:40

