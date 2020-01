Svensk stjerne roser Bergerud og deler ut EM-gullet til Norge

MALMÖ (VG) (Sverige-Norge 20–23) EM-avslutningen neste helg skal foregå i Stockholm - uten Sverige. Norge derimot er bortimot klare for semifinalen i den svenske hovedstaden. Målvakten Torbjørn Bergerud (25) reddet tre straffer og ble stor helt.

Oppdatert nå nettopp

Så god var Bergerud at til og med svenske Jim Gottfridsson trakk ham frem etter kamp.

– Han gjør en fantastisk kamp og er en fantastisk håndballspiller. Han redder tre straffer og fem-seks frileger, sier den svenske stjernen til VG.

– Og så er han et fantastisk fint menneske, så man unner ham alt godt, legger Gottfridsson til, og mener Norge kan juble for EM-gull om noen dager.

– Er Norge gullfavoritt?

– De vinner gull.

– Tror du det?

– Jeg er helt sikker.

– Helt sikker?

– Helt sikker, svarer Gottfridsson før han forlater intervjuet.

Torbjørn Bergerud var selv glad etter seieren:

– Det var veldig gøy. Det er en slitekamp, en tøff kamp, ikke så mange mål, og at vi går seirende ut av matchen, er ekstremt deilig, smiler burvokteren overfor VG.

«Berge Boys» var tilsynelatende ikke truet i nabofeiden i Malmö Arena søndag kveld, men mot slutten kom Sverige to mål bak - og det ble likevel bitte litt spenning. Men Norge vant med tre mål og står fortsatte med bare seirer i EM.

Frankrike, Portugal og Sverige er alle kollapset mot Norge.

– Vi slår et godt kjempende Sverige, fastslo Kristian Kjelling som TV3-ekspert.

– Vi spiller solid, men vi vet vi kan bedre. Og det er godt å vite at vi kan slå Sverige på en ok dag, sier Petter Øverby til VG.

Sverige måtte vinne for å kunne holde liv i håpet om at semifinalene i Stockholm vil gå med vertslandet. De kom fra 25–35-tap mot Portugal.

– Det er sinnssykt deilig å sende de rett hjem, sier Eivind Tangen til VG.

– Det var deilig! Det var en krig i 60 minutter, og jobben legger vi bakerst. Torbjørn står fantastisk, sier Sander Sagosen til VG.

Landslagstrener Christian Berge er helt enig med sin stjernespiller.

– Det var spennende, riktig spennende. Vi hadde muligheten til å slå ut Sverige, og det ønsket vi. Det ble marginalt, og vi har en målvakt som står forrykende. Han er direkte matchavgjørende på slutten og redder de to siste 100 prosentsjansen. Han er en god målvakt og kommer bare til å ta steg, sier han til VG.

























For Norges forsvar - og målvakt Torbjørn Bergerud - var i det umulige hjørnet den første halvtimen. Det gjorde at svenskene scoret bare åtte mål i hele 1. omgang.

Magnus Abelvik Rød ble skadet i høyrehånden i forrige kamp mot Ungarn, og denne gang måtte han hinke av banen etter å ha scoret 2–1-målet mot Sverige.

– Jeg føler meg fin, det er ikke noe problem, sier Rød til VG, og forklarer at han fikk en kjenning i foten da han satset.

Torbjørn Bergerud presterte en dobbeltredning på 3–1 til Norge og sørget for en god start.

Den viktige bakspilleren Albin Lagergren var tilbake for Sverige etter å ha slitt med hjernerystelse. Han sørget for at Sverige kom likt på 5–5.

Heldigvis hadde Norge Torbjørn Bergerud, som en periode var en levende vegg. Han leverte mot Frankrike og Portugal - og gjorde det igjen mot Sverige.

Samtidig som Magnus Gullerud kontret inn 9–6 til Norge, kom Magnus Abelvik Rød tilbake på arenaen. Og tre minutter før pause kom han også inn på banen.

Flere svenske feil og bomskudd gjorde at Norge ledet 12–8 etter 1. omgang. Bare åtte baklengsmål skyldtes både mange Bergerud-pareringer og sterkt forsvarsspill med - Christian O’Sullivan og Magnus Gullerud i hovedrollene. De er to stille helter i det norske EM-laget.

Eivind Tangen kom på høyreback i 2. omgang og slo an tonen med et underarmskudd av klasse. Norge ledet med fire eller fem mål, Bergerud fortsatte å hindre mål - men forsvarsspillet var ikke like bra.

På 22–18 fikk Norge to utvisninger i løpet av få sekunder: Eivind Tangen og Christian O’Sullivan. Men det hjalp ikke at Sverige fikk straffe, for Torbjørn Bergerud reddet. Dermed stoppet han svenskenes håp om å innhente ledelsen.

På 22–20 hadde Sverige muligheten til å komme et mål bak, men Bergerud reddet først - og så skjøt Jim Gottfridsson i treverket.

– Vi viser en styrke, at vi beholder roen og kontrollerer kampen. Det er veldig godt å sende svenskene ut av mesterskapet, sier matchvinner Bergerud.

Dette er tredje mesterskap på rad at Norge slår Sverige. I fjorårets VM ble Magnus Jøndal den store norske helten med 11 mål på 11 skudd. Norge vant 30-27 i Herning.

Norge ble ikke bedre enn nummer syv i Kroatia-EM for to år siden, men slo likevel sølvvinneren Sverige 28-25 i sin siste kamp. Torbjørn Bergerud hadde hele 22 redninger i den kampen.

Slik var kamputviklingen:

Publisert: 19.01.20 kl. 19:59 Oppdatert: 19.01.20 kl. 20:43

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser