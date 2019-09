BARNA BLIR HJEMME: Alt tyder på at hverken Camilla Herrem (til venstre) eller Heidi Løke tar med seg sine barn til VM i Japan. Her er de sammen med Løkes sønn Oscar for to år siden. Foto: Jostein Overvik

Løke og Herrem tar neppe med ungene til VM

STAVANGER (VG) Håndballjentenes småbarnsmødre Heidi Løke (37) og Camilla Herrem (32) er forberedt på at de ikke får se sønnene sine under VM i Japan på senhøsten. Men det kan likevel bli babylykke i VM-troppen.

– Et døgn på reise med en toåring er ikke det maksimale, sier Heidi Løke til VG etter Norges 37–23-seier over Argentina.

– Det er veldig langt unna og Steffen (Stegavik, ektemann) kan ikke dra med barnet. Han spiller selv. Theo har begynt i barnehage og jeg kan ikke bare rive ham ut derfra heller. Så hvis jeg blir med, så kommer han til å bli hjemme, slår Camilla Herrem fast.

Stine Skogrand har de siste ukene dukket opp som en joker i Thorir Hergeirssons VM-kabal. Hun ble så sent som i mai mor til en skikkelig håndballbaby. Pappa er herrelandslagets Eivind Tangen.

Sønnen vil bare være et halvt år når Norge spiller VM-åpning mot Cuba 30. november.

– Barnet blir med i hvert fall i perioder av tiden. Vi har ikke konkludert med omfanget, men må se hvordan utvikling blir i løpet av oktober. Men vi planlegger som om hun skal med, sier Hergeirsson til VG.

Han understreker at ingen valg er tatt. Skogrand gjorde et sterkt VM for to år siden. Hun startet sesongen svakt, men har spilt seg opp. Da Herning-Ikast slo Odense i den danske ligaen sist helg leverte Skogrand syv mål, to assist og fikk mye ros

– Vi ser henne så absolutt som aktuell til en 19-mannstropp til VM, men denne samlingen kom litt for tidlig, sier Hergeirsson.

Heidi Løke hadde besøk av begge sin sønner under EM sist sesong, mens Camilla Herrems lille sønn forble hjemme i Norge da mamma ble hastig ble kalt inn under mesterskapet.

Nå kan de komme til å være borte nesten en måned fra barna. Håndballjentene flyr til Japan 19. november og risikerer først å være hjemme igjen 17. desember.

– Jeg synes det er vanskelig med fire uker, men samtidig kan de ses på Skype. Likevel er det spesielt når de ikke kan være med, sier Løke som helt siden mesterskapsdebuten i 2008 har hatt kjærkomne møter med sønnen Alexander i mesterskap. For to år siden kom Oscar.

Camilla Herrem ser ikke frem til å være en måned borte fra ettåringen Theo.

– Jeg tenker at det blir stor belastning for Theo også med stor tidsforskjell til Japan både frem og tilbake. Det kommer til å bli helt forferdelig. Men hvis jeg tenker hva som er best for ham, så blir det slik, sier hun.

Norge fortsetter Intersport Cup mot Brasil fredag kveld, mens Japan er siste motstander søndag.

VG-børsen mot Argentina Slik spilte Norge da Argentina ble slått 37–23 i Stavanger torsdag. Andrea A. Pedersen 4 4 redninger/15 skudd - 0 feil Emily S. Sando 3 3 redninger/15 skudd - 0 feil Emilie H. Arntzen 6 5 mål/6 skudd - 2 feil Heidi Løke 6 4 mål/5 skudd - 0 feil Silje Waade 5 3 mål/5 skudd - 2 feil Stine B. Oftedal 6 5 mål/8 skudd - 2 feil Malin Aune 5 4 mål/7 skudd - 0 feil Kari Brattset Dale 6 4 mål/4 skudd - 0 feil Helene G. Fauske 2 1 mål/2 skudd - 4 feil Moa Högdahl 6 3 mål/3 skudd - 0 feil Marit R. Jacobsen 5 2 mål/3 skudd - 0 feil Ingvild Bakkerud 4 0 mål/0 skudd - 0 feil Camilla Herrem 4 0 mål/0 skudd - 0 feil Sanna Solberg BB 7 5 mål/5 skudd - 0 feil Marta Tomac 5 2 mål/3 skudd - 1 feil Vurdert av Jostein Overvik

