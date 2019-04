IKKE AVSLUTTET: June Andenæs er fortsatt ikke kommet til enighet med Larvik etter oppsigelsen. Det samme gjelder keeper Guro Rundbråten. På bildet er Andenæs mot franske Besancon i EHF-cupen denne sesongen. Foto: Svein André Svendsen

To spillere bestrider Larviks oppsigelse

June Andenæs (35) og Guro Rundbråten (29) bestrider oppsigelsen i Larvik og har koblet inn spillerorganisasjonen NISO.

Larviks semifinale i sluttspillet 1. mai kan ende i parodi. Larvik fyller nå opp laget med unge jenter som aldri har spilt for klubbens A-lag.

Keeper Rundbråten og strekspiller Andenæs, begge med erfaring fra landslaget, kunne ha stilt for Larvik mot Vipers. Men dette skjer ikke etter at klubben mandag kveld meldte at ingen av denne sesongens spillere i A-lagstroppen er aktuelle. Laget mot Vipers vil derfor bestå av spillere fra det nyopprykkede 2. divisjonslaget hos LHKs samarbeidsklubb Larvik Turn og fra rekruttlaget.

– Det er flere av disse spillerne som har vært involvert for A-laget gjennom sesongen, melder klubben.

– Jeg har stilt meg til disposisjon om vi blir enige om en avtale, sier Andenæs til VG.

– Jeg har stilt meg til disposisjon dersom vi blir enig om en avtale, den er det Eirik Monsen fra NISO som har dialog på. Jeg stiller hvis det går i orden, men det må være avklart før 1 mai, skriver Rundbråten i en melding til VG.

NISO-advokat Eirik Monsen bekrefter at han jobber for de nevnte Larvik-spillerne og opplyser at de ikke kom til enighet med Larvik i forhandlingsmøtet etter oppsigelsen – og i utgangspunktet krever lønn i kontraktstiden. I forbindelse med semifinalen mot Vipers kunne de to, ifølge ham, ha kommet frem til en pakke som endelig sluttfører arbeidsforholdet med håndballklubben.

Dette skjer nå neppe.

– Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte forhold rundt klubbens ansatte, sier Larviks styreleder, Marion Eriksen Wold.

Hun bekrefter derimot – på VGs spørsmål – at noen av klubbens tidligere stjernespillere har vært snakket med om å spille Vipers-kampen. Men kaller dette «løselig snakk med bare noen få» og ingen seriøs henvendelse fra klubbens side. Dette blir det nå uansett ikke noe av.

– Det vi var opptatt av var å ha noen spillere som vet hva dette handler om, som kunne vært med å «preppe» de unge spillerne. Men det er jo egentlig ikke noe sensasjonelt i at to lag med forskjellig erfaring møtes. Det skjer hvert år i cupen, sier Wold.

Tidligere europamester, Isabel Blanco (39), er blitt snakket med, men sier at det var «kort varsel» og at det ikke passet inn i kalenderen.

– Dessuten har jeg ikke spilt håndball på flere år og tror helserisikoen er stor når motstanderen heter Vipers, melder hun i en sms til VG.

Samtlige Larvik-spillere og ansatte ble i slutten av februar fristilt fra sine kontrakter. Tirsdag hadde de siste arbeidsdag i klubben. Også daglig leder Pål Albertsen slutter.

– Jeg kommer ikke til å spille kamp. Jeg forholder meg til kontrakten som går ut 30. april. Så jeg spilte min siste kamp søndag, sa Mari Molid – med 107 landskamper for Norge – til VG mandag.

– Dette handler ikke om at jeg ønsker å ta igjen med klubben. Men det har vært en veldig turbulent tid. Den har kostet krefter. Vi har fått sparken. Det er vel heller ikke så mange andre som ville ha fortsatt å jobbe i en slik situasjon, la hun til.

