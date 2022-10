SPILLER IKKE: Veronica Kristiansen i Golden league for en drøy uke siden. Nøkkelspilleren blir ikke med Norge til EM

Veronica Kristiansen ikke til EM: − Alt er bra med meg

Veronica Kristiansen kommer ikke til å bli presentert som norsk EM-spiller i håndballjentenes EM-uttak tirsdag. 32-åringen skal gjennom en medisinsk prosess.

Kristiansen spilte søndag Györs kamp mot Lokomotiva Zagreb i Champions League. Hun scoret ett mål i 32–16-seieren hjemme i Ungarn.

– Alt er bra med meg, men akkurat nå ble det nødvendig å prioritere dette foran håndball-EM. Når tiden er riktig, er jeg klar for å slutte meg til laget igjen. Jeg er fortsatt toppmotivert for spill på landslaget, sier Veronica Kristiansen ifølge Håndballforbundets pressemelding.

Den medisinske prosessen Kristiansen skal gjennomføre, er ikke helsemessig alvorlig, meder NHF. Det kan hende at bakspilleren kommer inn i mesterskapet som spilles fra 4. til 20. november.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier:

– Veronica har vår fulle støtte i å prioritere som hun gjør. Det er naturlig at idretten innimellom får andreprioritet. Dersom «Vikki» skulle bli klar for deltakelse på et tidspunkt utover i mesterskapet, og laget da trenger hennes kvaliteter, vil vi selvsagt vurdere det. Vi holder derfor døren på gløtt.

Veronica Kristiansen var så sent som for en uke siden en viktig brikke da Norge leverte en imponerende snuoperasjon i Golden League. Hun leverte en sterk 2. omgang da Danmark ble slått på bortebane.

Mjøndalen-jenta har i en årrekke vært en viktig spiller for Norge. Hun står notert med to VM-triumfer og tre EM-gull for håndballjentene siden mesterskapsdebuten i 2013.

EM på Balkan åpner med kamp mot Kroatia 4. november. Finalen går 16 dager senere i Slovenia.

